CCBB Educativo Rio apresenta peça de teatro sobre mito indígena

O espetáculo cênico “Brincantes do Brasil”, com contos populares brasileiros apresentados de forma lúdica com bonecos e canções, será apresentado no sábado e domingo, dias 16 e 17 dezembro, às 14h. Essa é uma das atrações da programação especial que o CCBB Educativo Rio preparou para o fim de ano na sala 26 no 4º andar.

“Brincantes do Brasil” apresenta histórias da tradição oral brasileira, entre elas um mito indígena, segundo a qual no começo dos tempos, não havia a noite. Era sempre dia, e a noite dormia no fundo das águas, estendida como uma larga e escura sombra vigiada pela Cobra-Grande. Houve, então, uma grande festa, que uniu uma bela indígena, filha da Cobra-Grande a um jovem guerreiro.

Ela possuía olhos profundos e negros, como as doces jabuticabas, e ele, um largo sorriso de dentes tão brancos como a carne do coco. A moça queria uma coberta de sombra para se deitar. Mas não havia noite, ainda. Ela queria uma sombra maior que a da sumaúma, uma sombra maior do que todas as árvores, do tamanho do céu. Mas a noite dormia no fundo das águas, vigiada pela Cobra-Grande.



A entrada é gratuita e dedicada para todos os públicos. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro (RJ).

Serviço

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – 1º andar

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro (RJ)

Telefone: (21) 3808-2070

E-mail: agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br

Ingresso: Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Mais informações em bb.com.br/cultura

