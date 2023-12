Maricá adia abertura da programação do Natal Iluminado 2023

A Prefeitura de Maricá adiou a abertura da programação do Natal Iluminado 2023 que estava agendada para este sábado, no Centro da cidade, e amanhã, na Lagoa de Araçatiba. A suspensão provisória da festa se deve ao mau tempo em toda a região de Maricá. A nova data de abertura dos festejos será divulgada em breve.

Com isso, maricaenses e turistas terão que esperar mais alguns dias para verem a decoração do Natal Iluminado 2023, que enfeitará toda a cidade e levará diversas atrações para a população, como a árvore flutuante, as casas do Papai Noel, a vila natalina e o espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba, sucesso da edição do ano passado. Com 56 metros de altura e seis milhões de lâmpadas de microled, a já tradicional árvore de Natal flutuante contará com um deck e acessibilidade para que pessoas com deficiência, maricaenses e turistas possam tirar fotos bem próximo a ela. A programação do Natal Iluminado seguirá até o dia 7 de janeiro de 2024.