Trindade, em São Gonçalo, ganha árvore de Natal com chegada de Papai Noel

A inauguração contou com a participação da Orquestra Solista do Rio de Janeiro - Foto: Renan Otto

Mais uma praça recebeu os efeitos da magia do Natal em São Gonçalo. Com o tema “É tempo de sonhar”, o Natal de Novas Luzes 2023 fez a alegria dos moradores da Trindade, neste sábado (9). Através de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Sesc RJ, a Praça da Trindade recebeu uma árvore natalina de 23 metros que encantou os moradores. A inauguração contou com a participação da Orquestra Solista do Rio de Janeiro.

O Sesc realiza o “Natal Sesc” em 36 cidades do Estado do Rio e São Gonçalo foi uma das selecionadas para receber a decoração natalina especial, que inclui iluminação e espaço instagramável para fotos. Representando o prefeito Capitão Nelson, o vice-prefeito Sérgio Gevú esteve presente na inauguração da árvore de Natal e destacou a importância da parceria.

“Os gonçalenses merecem esses momentos de alegria e fé em um futuro melhor. A parceria entre o Sesc e a Prefeitura vem se fortalecendo e juntos estamos conseguindo entregar momentos de lazer dignos a todos os moradores da cidade. Trabalhamos para que todo gonçalense tenha orgulho de dizer que mora em São Gonçalo”, disse o vice-prefeito.

Para animar a criançada, a Caravana de Arte e Lazer, ação desenvolvida pela Fundação de Arte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), ofereceu durante toda a tarde do sábado brincadeiras lúdicas, gincanas, pinturas faciais, brinquedos infláveis, dinâmicas com personagens vivos e muitos lanches.

Ao anoitecer, quem assumiu o comando da festa, sob regência do maestro Rafael Barros Castro, foi a Orquestra Solista do Rio de Janeiro, formada por músicos atuantes no cenário camerístico e sinfônico, quem embalou a chegada daquele que era o mais esperado da noite: o Papai Noel. O bom velhinho fez a alegria de todos e tirou fotos com as crianças.

“A praça está linda! Fiquei encantada com o capricho. Natal é tempo de reunir ainda mais a família e pude viver esse momento aqui na praça. Meu neto está indo para casa todo feliz porque conseguiu tirar foto com o Papai Noel”, disse Lígia Nascimento, de 62 anos.

Equipes da Secretaria de Conservação estiveram durante todo o evento garantindo a manutenção e limpeza do espaço. Agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal de São Gonçalo também deram todo apoio à segurança.

E, neste domingo, a festa do Natal de Novas Luzes será realizada na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, que a partir das 16h vai receber a Caravana de Arte e Lazer, além da iluminação da árvore natalina, a chegada do Papai Noel e apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo.

Os motoristas devem ficar atentos, pois a Secretaria de Transportes montou um esquema de trânsito especial próximo à praça. Desde às 8h deste domingo (8), está proibido o fluxo de veículos da Rua Joaquim Laranjeiras, no trecho entre as Ruas Tiago Cardoso e Arnulfo Cardoso.

O desvio do trânsito será realizado pelas ruas Tiago Cardoso, Adolfo Brum, Arnulfo Cardoso, seguindo pela Rua Joaquim Laranjeiras, no sentido Estrada Raul Veiga. Agentes da Secretaria de Transportes e da Guarda Municipal auxiliam os motoristas na região.