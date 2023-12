Praça Zé Garoto inaugura árvore de Natal com a chegada do Papai Noel

São Gonçalo vai ganhar uma decoração especial de Natal em pontos estratégicos da cidade. As praças da Trindade, Zé Garoto e Chico Mendes vão receber árvore, iluminação e elementos natalinos que irão tornar os espaços totalmente instagramáveis, possibilitando que os gonçalenses façam registros fotográficos.

Programação das passagens do Papai Noel por São Gonçalo | Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (8), a Praça Zé Garoto recebe os festejos natalinos a partir das 18h30, com a iluminação da árvore de Natal, apresentação da Orquestra Municipal e chegada do Papai Noel



"Aqui na Praça Zé Garoto sempre fica muito bonito, vem bastante gente ver a árvore, ainda mais que esse ano vem também o Papai Noel, então as crianças vão gostar de tirar muitas fotos, e com o movimento a gente também consegue vender bem", afirmou a comerciante Regina Gomes, de 60 anos.

Além da iluminação da árvore de Natal, a Praça também irá receber a apresentação da Orquestra Municipal e chegada do Papai Noel | Foto: Filipe Aguiar

Outra comerciante gonçalense, Monica de Souza Lima de Melo, 50 anos, afirma que o ideal seria conseguir colocar sua barraca dentro da praça, mas que com a fiscalização, isso é mais dificil.



"Pelo evento ser lá dentro, o movimento pra gente que vende aqui do lado de fora não é tão bom. Mas a decoração ficou muito bonita, vem muita gente ver e é legal para as pessoas se divertirem", disse a comerciante, que atua nesse ramo há 30 anos.

No sábado (9), a Praça da Trindade será a responsável por receber o "bom velhinho", com a inauguração da árvore às 20h. Em uma parceria com o Sesc RJ, além da árvore de natal de 23 metros, o espeço também irá contar com iluminação em dez árvores naturais.

A parceria com o Sesc vai trazer para a Praça da Trindade o concerto gratuito “Clássicos do Samba”, da Orquestra Solistas do Rio de Janeiro que irá homenagear os compositores Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho.

Além da montagem da árvore, equipes da Secretaria de Conservação estão realizando a limpeza e pintura da praça.

O prefeito Capitão Nelson falou sobre São Gonçalo fazer parte do circuito de decoração do Sesc junto com outras 34 cidades.

“Merecemos demais uma decoração bonita e que traga a magia do Natal para a cidade. Sermos contemplados com a árvore e a iluminação mostra que conseguimos destacar o município a nível estadual. Fico muito feliz de poder trazer para as famílias gonçalenses algo que antes era preciso ir até outros municípios para ver”, disse o prefeito.

A Praça Chico Mendes, no bairro Bandeirantes, será a terceira contemplada com a chegada do Papai Noel, iluminação da árvore de Natal e apresentação da Orquestra Municipal, no próximo domingo (10), a partir das 18h30.

A Fazenda Colubandê também irá receber a tradicional iluminação de Natal na sua fachada.