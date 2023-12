Livro de memórias celebra centenário da Escola Técnica Henrique Lage, em Niterói

Em celebração aos 100 anos de fundação da Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL), a editora Proverbo lança, na próxima segunda-feira (11), o livro ‘Memórias de uma escola centenária’. Uma obra cativante escrita a dez mãos, o livro tem como objetivo registrar a trajetória dessa instituição emblemática para a educação do estado e do país de uma forma diferenciada de livros históricos ou biografias.

‘Memórias de uma Escola Centenária’ não apenas narra os eventos históricos marcantes, mas também explora as experiências pessoais de alunos, professores e colaboradores que contribuíram para moldar o legado da escola ao longo do tempo. A obra destaca a evolução da ETEHL, desde sua fundação até os desafios e conquistas que enfrentou ao longo dos anos, revelando histórias inspiradoras e lições valiosas.

O livro é uma colaboração brilhante entre a Editora Proverbo e autores dedicados que conduziram importantes pesquisas e entrevistas para criar um retrato envolvente e autêntico da ETEHL. Para um dos organizadores do livro, e editor na Proverbo, Vilson Ferreira, “‘Memórias de uma Escola Centenária’ é mais do que uma celebração do passado; é uma homenagem à resiliência, inovação e comprometimento que continuam a impulsionar a ETEHL em direção a um futuro promissor”.



Além dele, são também autoras Daniele Sally, Evelyn Almeida, Ivanilce Tavares e Marise Farias. A obra promete ser uma leitura imperdível para todos aqueles que valorizam a importância da educação na construção da sociedade.

O lançamento, aberto ao público, acontece às 15h, na Biblioteca ETEHL. Na ocasião, será inaugurado, também, o Mural do Centenário, organizado pelo Prof. Marcos André.

O endereço da ETEHL é Rua Guimarães Júnior, 182, Barreto, Niterói.

Comemorações do centenário

Em julho, o Solar do Jambeiro promoveu um sarau em comemoração ao centenário da ETEHL, com estudantes dos cursos de música e preparação corporal para atores. O evento teve entrada gratuita e classificação livre. Contou com recitais de música com concerto, roda de choro, canto coral e apresentações de violino, flauta transversal, percussão, piano, violão, dança e teatro.

Na última semana, a ETEHL preparou um evento que contou com a presença de autoridades, diretores, professores, funcionários e personalidades que marcaram a história da escola. A celebração do aniversário aconteceu no auditório do polo, que recebeu um painel com ex-alunos. A música do evento ficou por conta do Centro Cultural Henrique Lage, composto por alunos e professores.



Editora também comemora aniversário

Na última semana, o 4º aniversário da editora Proverbo foi comemorado em um encontro presencial na Cafeteria Café Ao Cubo, em Maricá. O evento contou com a presença de autores e amigos. Atualmente, a editora já tem mais de 100 títulos publicados, entre os gêneros romance, poesia, biografias, autoficção e literatura infantil.