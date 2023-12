Niterói recebe 9ª edição do Festival Musimagem até 10 de dezembro

O Festival Musimagem, conhecido por reunir amantes e profissionais da música, celebra sua 9ª edição em 2023. A programação, bastante diversa, convidativa para todos os públicos, acontece, de forma presencial, até 7 de dezembro, no Centro de Artes UFF e no Instituto Arte e Comunicação Social (IACS), em Niterói.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, haverá uma edição online, entre os dias 8 a 10 de dezembro, disponível no site oficial do festival e no canal do YouTube Musimagem Brasil. Com um histórico de sucesso, que inclui oito edições anteriores e mais de 200 atrações, o evento oferece ao público atividades gratuitas, incluindo palestras, debates, cursos e concertos com ingressos simbólicos.

Seguindo a tradição, o Festival também realiza a entrega do Prêmio Remo Usai, uma homenagem a grandes nomes da música, considerado o mais importante autor de trilhas sonoras do cinema nacional.

O Festival acontece graças à parceria com o Consulado Holandês, as sociedades de direitos autorais Abramus e Assim, o site espanhol SoundtrackFest, o produtor Robert Townson, a gravadora MovieScore Media, o designer Maurizio Manzo, e, claro, ao apoio do Centro de Artes da UFF e do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), que trazem o festival para Niterói pela primeira vez.

Serviço:

Presencial:

04/12 / à 07/12

Centro de Artes UFF (CEART) – Rua Miguel de Frias 09, Icaraí

Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) - Rua Lara Vilela 126, São Domingos (Casarão - Auditório Integrartes)

Online:

08/12 à 10/12

Auditório do site - https://festival.musimagembrasil.com

Youtube da Musimagem - https://www.youtube.com/c/MusimagemBrasil