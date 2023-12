Canção com 'sotaque' da MPB chega ao mercado virtual na voz de Lívia Crelier

Chegou ao mundo virtual, nessa sexta-feira (1), o mais novo projeto artístico da cantora niteroiense Lívia Crelier, em conjunto com o compositor e músico-violonista Serginho Soares, e a Gravadora Digital Propulse Records. A artista interpreta 'Loucos Amantes', no melhor estilo da Bossa Nova, numa romântica história que retrata os bons momentos dos casais acostumados a frequentar a orla, as praias em seus marcantes encontros.

Clique aqui e escute a canção 'Loucos Amantes': https://distro.ffm.to/loucos-amantes

A música, gravada no mês de setembro no Pep Stúdio, em Niterói, é o segundo trabalho que também tem produção de Sérginho Soares. Em 2022, Lívia gravou 'Dá Pra Ser Feliz', canção com 'sotaque' bem brasileiro, numa mensagem em prol de um mundo melhor, com ritimos bem peculiares, como o Afoxé e o Baião. Tanto 'Loucos Amantes' como "Dá Pra Ser Feliz' foram compostas por Serginho em parceria com Gouveia. Os dois lançamentos foram feitos pela Gravadora Digital Propulse Records e estão nas principais plataformas do mundo virtual.

Consumado o lançamento de 'Loucos Amantes', agora o público vai conhecer, até o dia 20 desse mês, o clipe da música. Os trabalhos de Lívia podem ser vistos nos canais 'Livia Crelier', no Instagram e no Youtube, e os de Serginho Soares no 'serginhos_oficial10 (Instagram), Serginho Soares (Kwai, Facebock e Youtube) e Sérgio Martins (Facebock).

