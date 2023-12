Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, mostra recuperação do pai e diz: 'o caminho é longo'

A filha do baixista da banda Ultraje a Rigor, Isabella Aglio, tem sido a porta-voz do estado de saúde do pai, desde que Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, na Costa Verde do Rio. Na última quinta-feira (30), a jovem usou as redes sociais para compartilhar uma foto do rosto do pai pela primeira vez desde que foi internado.

Em um story no Instagram, Isabella publicou uma foto com o rosto próximo ao do pai, e dedicou a ele a seguinte mensagem: "Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro... Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu.

Em uma outra publicação, a jovem ainda revelou o motivo do pai, Rinaldo Amaral Oliveira, de 56 anos, seguir internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz de Itaim, em São Paulo. "Ainda estamos na UTI combatendo uma infecção pulmonar. A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência", desabafou Isabella.

Desde o ocorrido, Isabella tem buscado maneiras de arrecadar recursos para o tratamento do pai, e, na última semana, divulgou um show beneficente que irá ocorrer no próximo dia 14, em São Paulo, com o intuito de arrecadar fundos para Mingau. Entre os artistas confirmados na apresentação estão: Claudia Gomes (Banda Vega), Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Leo Jaime, Marcelo Nova e Drake, Maurício Gasperini, Roger Moreira (Ultraje a Rigor), Thunderbird e Tico Santta Cruz (Detonautas). Os apresentadores do evento, serão Murilo Couto e Juliana Oliveira, que integram o time do programa “The Noite”, do SBT.

Outra forma de arrecadar fundos encontrada pela jovem foi através da criação de uma vaquinha, chamada “Juntos pelo Mingau”, que já recebeu contribuições de mais de 6 mil pessoas e arrecadou R$265.670,92. "Sou muito grata a todos os milagres que aconteceram, meu pai está vivo e se recuperando pouco a pouco, no tempo dele", disse a filha do baixista.

O objetivo principal das doações é custear as despesas médicas do artista, que consistem em duas cirurgias (com equipes compostas por cirurgião, assistente, anestesista, e equipe clínica), cadeira de rodas, luvas de reabilitação e próteses. A meta estipulada pela família é arrecadar R$600 mil com a vaquinha.

Para colaborar, acesse https://www.vakinha.com.br/4212430.