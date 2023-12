Baby shark? Pescador fisga tubarão na praia de Icaraí

Um pescador do grupo Família de Pesca do Gragoatá fisgou uma espécie de tubarão na Praia de Icaraí, em Niterói, na última quinta-feira (30). Em vídeo gravado no momento, para registrar a pesca inusitada, o pescador mostra o tubarão de pequeno porte com surpresa, já que esperava fisgar cocorocas ou corvinas. A notícia foi divulgada na coluna de Gilson Monteiro de O Globo.

‘’Até tubarão eu pego, tem essa não’’, brincou o pescador. Apesar de parecer filhote, na verdade, o animal faz parte da espécie ‘’cação rola-rola’’, de porte pequeno e que costuma atingir, no máximo, 80 cm.

Após a gravação do vídeo, o animal que não apresenta riscos, foi devolvido ao mar.