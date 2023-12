Leitores niteroienses prestigiam primeiro dia de Flin, em Niterói

Festa Literária Internacional de Niterói acontece no espaço do Reserva Cultural, em São Domingos - Foto: Layla Mussi

Depois de Maricá e Paraty nos últimos meses, foi a vez de Niterói dar continuidade ao ciclo de eventos literários no Rio de Janeiro na reta final de 2023. A primeira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) começou na tarde desta sexta-feira (01), no pátio do Reserva Cultural, em São Domingos.

A solenidade oficial de abertura do evento, que vai até o próximo domingo (03), só aconteceu às 18h desta sexta (01), com a presença de autoridades políticas do município. Antes da cerimônia, porém, alguns leitores e entusiastas da cultura local já passeavam por entre os estandes de venda de livros montados pelo espaço.

Desses primeiros visitantes, boa parte veio da Universidade Federal Fluminense (UFF), vizinha do Reserva Cultural. Um desses foi o estudante de História Pedro Xavier, de 24 anos, que foi à feira com colegas do curso de Pedagogia para assistir as primeiras mesas de debate, que começaram às 13h. Para ele, o primeiro contato foi positivo.

"Estou achando muito legal. Incentivar a leitura é sempre muito bom. Não importa se a pessoa lê coisas mais acadêmicas, se lê ficção, o que importa é incentivar a leitura - que ajuda a escrever bem, ajuda em um monte de coisas", opinou o estudante.

Apesar da recepção, em geral, positiva do público, nem todos os presentes nas primeiras horas de evento saíram tão satisfeitos com a Festa. O escritor e astrólogo Mário Gabriel Syntonia, de 64 anos, sentiu que o evento pode ter deixado 'de lado' uma das figuras mais importantes de iniciativas do tempo: os autores.

"A maneira como foi desenhado o evento achei muito ruim. Aqui não tem um 'espaço do autor'. Só tem estande de revendedor; é ou livraria ou editora. Eu como autor independente, que fiz tudo menos a revisão do meu livro, sou obrigado a escolher uma livraria para que eles possam vender meu livro. Eu queria vender direto! Ficou um pouco elitista, setorial. O autor ficou de lado", desabafou o escritor.

No geral, entre as diferentes opiniões, a expectativa de todos é de que o evento sirva, ao menos, para dar algum fôlego a cena de evento literários na região. Para o servidor público Marcus Vinícius, de 45 anos, que costuma frequentar programações do tipo, ter esse tipo de feira pode ser um bom ponto de partida para atender às necessidades culturais da cidade.

"Onde tem esses eventos eu vou, acho importante. Semana passada mesmo estive lá na Flip, em Paraty. E fico feliz de ver um evento literário aqui. Até porque Niterói precisa de ter esse acesso à cultura, até por ser uma cidade universitária. Torço para que se firme esse tipo de evento", desejou o niteroiense.

Ainda nesta sexta (01), a Flin recebe o principal homenageado da edição, o cantor e compositor Martinho da Vila, às 20h. A programação musical inclui ainda Mc Marechal e o grupo Oriente, que embalam a noite de domingo (03), também a partir das 20h. Até lá, o evento conta com palestras, saraus, exibições de filmes e mesas de debate.

A programação começa às 10h e vai até às 22h no sábado (02) e no domingo (03). A Flin acontece no espaço do Reserva cultural, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, no bairro São Domingos. A entrada é franca e a classificação indicativa é livre.