Festa Literária 'Via Palavra' reúne autores independentes na FFP-Uerj

Pelo menos 30 escritores independentes estiveram presentes ontem (30) na Festa Literária Via Palavra, realizada na Faculdade de Formação de Professores da Uerj, no Patronato, em São Gonçalo. Na programação, ocorreram mesas de debates, contação de histórias para crianças e, encerrando o evento, o show do cantor, compositor e escritor Paulinho Freitas, com a "Ópera Umbanda Catimbó".

Em celebração aos 50 da FFP, a primeira mesa debateu sobre a importância da Uerj em São Gonçalo, com os convidados Ana Santiago e Rodrigo Santos, com mediação do historiador Rui Aniceto.

Leia também:

➢ Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) começa nesta sexta (1º)

➢ Literatura em SG: projetos independentes resistem em meio à falta de incentivo

Yonara Costa, professora e escritora | Foto: Filipe Aguiar



Na mesa “Construção coletiva: o fazer literário das escritoras em São Gonçalo”, participaram a escritora e pesquisadora Maria Nelma Braga Carvalho e as escritoras do coletivo Escritoras Vivas Cyntia Fonseca, Renata Toledo, Suzane Veiga e Yonara Costa.



Aos 79 anos, Maria Nelma Carvalho Braga lança a 4ª e definitiva edição do clássico 'O Município de São Gonçalo e sua história' pela editora Apologia Brasil. A obra está em pré-venda no site da editora. (Clique aqui para conhecer).

Ao longo da tarde, outros temas foram abordados no auditório como poesia, cordéis e trovas, poética da diversidade para além da literatura (escritos LGBTQIAPN+); e a importância do funk, hip hop e o samba na cultural local.

Entre os literatos presentes nas mesas estiveram, ainda, Erick Bernardes, Gilvan Carneiro, Maria Julião, Renato Cardoso, Zé Salvador, Jordão Pablo de Pão, Paula Nascimento, Sérgio Santal, Well Castilhos, Wallace Nascimento, Ana Cláudia Sacramento, Ley Nascimento, Mc Sargento, Ludmylla Gonçalves e Elaine Ferreira; Almir Barbio, Leonardo Cunha, Pai Fernando D'Oxum, Paulinho Freitas e José Ricardo. Os debates foram transmitidos ao vivo pelo Instagram oficial do evento (@viapalavra).

Do lado externo, paralelamente aos debates, a feira de livros também ocorreu durante toda a tarde. Autores da região expuseram seus livros e celebraram mais uma oportunidade de fomentar a literatura local, apesar do calor e dos imprevistos, como o ocorrido com a aparelhagem de som, que atrasou em alguns minutos a programação das mesas.

"A faculdade está em final de período, já não tem mais tanto movimento dos estudantes. Acredito que numa próxima edição, sendo realizada em outra época do ano, pode ter o dobro de público", observou uma autora.

Para as crianças, houve contação de histórias dos livros dos escritores gonçalenses Patricia Schunk, Cleia Nascimento e Pedro Garrido.

O evento foi realizado em parceria com a FFP, organizado por Helcio Albano, Cris Souza e Romulo Narducci.

Flisgo

No ano em que seria realizada a sua 5ª edição, o Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo) não irá acontecer presencialmente em 2023. Segundo divulgado nas redes sociais oficiais do evento (@flisgo) pelo escritor, publicitário e produtor cultural Alberto Rodrigues, a falta de recursos foi um dos principais motivos para a não realização do festival. "Estamos arcando com dívidas que ficaram da edição anterior, por compromissos que foram firmados, mas não cumpridos", disse, sem mais detalhes.

Apesar disso, foi promovida uma "corrente de memórias" sobre o Flisgo, em celebração aos seus cinco anos de existência e resistência no município. Diversos autores gravaram vídeos em homenagem ao evento, apresentando-se ao público e divulgando seus livros. Para assistir, clique aqui.