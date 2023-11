Maricá recebe peça gratuita sobre descobertas da adolescência

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Mumbuca, em Maricá, recebe neste sábado (02) um espetáculo teatral com entrada gratuita. A peça "Adolescentes Sim, e Daí?", voltada para o público infanto-juvenil, chega ao palco do espaço para exibição única, às 19h.

Dirigida por Rayanne Marinho e realizada pela Agência Becs Model, a peça é inspirada em fatos reais e fala sobre questões sociais relacionadas ao universo adolescente. No elenco, formado por jovens atores, está um morador de Maricá, Fábio Silvestre, de 28 anos, que comentou os assuntos abordados pela obra.

"É uma peça bem atual, que fala sobre questões pertinentes no século 21 da sociedade, como autoestima, consequências do uso de drogas, sexualidade, gravidez na adolescência, entre outros assuntos importantes. É uma peça que você se diverte e reflete muito, normalmente as pessoas saem emocionadas, e na maioria das vezes se identificam com o proposto na peça. Essa é a intenção", contou o ator.



Com entrada franca, a apresentação começa às 19h no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). O espaço fica localizado na rodovia RJ-106, a Amaral Peixoto, na altura do km 27,5, na Mumbuca.