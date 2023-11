Festival da Canção Gonçalense 2023 conhece seu campeão

Onze artistas apresentaram suas composições próprias, com as músicas executadas pela Orquestra Municipal de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Fábio Guimarães/ Ascom

O Festival da Canção Gonçalense 2023 realizou a sua grande final na noite desta terça-feira (28), com um Teatro Municipal lotado de expectativas para conhecer o grande campeão da noite. O evento foi realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, com parceria do Partage Shopping.

Para esta grande noite, um evento especial foi cuidadosamente preparado, a fim de entregar um espetáculo de qualidade e do tamanho da cultura da cidade de São Gonçalo. Onze artistas apresentaram suas composições próprias, com as músicas executadas pela Orquestra Municipal de São Gonçalo.

Pela ordem de apresentação, Ian Medeiros, Otávio Almeida, Alexandre Joss, Drew, Beca Carvalho, Dilson Villar, Anderson Paz, Jorginho Cardozo, Caio Almeida, Yuri Neri e Cley, entregaram um espetáculo grandioso ao público que compareceu ao Teatro Municipal.

Foi uma disputa emocionante, com diversos gêneros musicais e diferentes formas de expressão artística que tomaram o palco. Também foi uma disputa acirrada, levando-se em conta que apenas 3,5 pontos separavam o sétimo do primeiro colocado.

Para julgar as apresentações, um corpo de jurados pra lá de qualificado, com experiência e vivência na música: o cantor e compositor Sérgio Caetano; o músico e compositor Renato Rocketh; o professor, maestro e músico, Natinho Battera; o intérprete campeão do Carnaval de 2023, Pitty De Menezes; o compositor Marcos Lima; o maestro do CRIA SG, Josias Freitas; O produtor Gabriel Marquiori; o músico e empresário, Rafael Vieira.

Após muitas expectativas, o grande resultado do Festival da Canção Gonçalense 2023 foi revelado. O campeão da noite foi Anderson Paz, com a composição ‘Mil tons’. O segundo lugar ficou com caçula e única mulher a se apresentar, Beca Carvalho, com a composição ‘Tocaia’. Já o terceiro lugar ficou com Jorginho Cardozo, com o samba ‘Árvore’.

O primeiro colocado ganhou um voucher de R$ 3 mil para ser usado no Partage Shopping, o segundo, um voucher de R$ 2 mil e o terceiro, um voucher de R$ 1 mil.

“Hoje é a coroação de um processo que começamos em agosto, que foi esse festival. Em agosto, começamos a fazer a seleção, em setembro e outubro, fizemos a classificatória e hoje temos a grande final. É um processo que está aqui para mostrar que São Gonçalo é lugar de potência. Agradeço a todos os artistas que participaram. È um privilégio ver tanta gente boa concorrendo”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

O festival vem para mostrar que não basta que o município de São Gonçalo seja reconhecido como celeiro de músicos. O que realmente importa é que estes artistas tenham a oportunidade de justificar esse título que a cidade carrega, tendo a oportunidade de apresentar sua arte para o público. O Festival da Canção teve mais de 150 composições inscritas, quatro etapas eliminatórias e doze finalistas, mostrando que é possível realizar um show de talentos de forma democrática e em alto nível.