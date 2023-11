Museu do Ingá recebe peça teatral infantil que aborda inclusão ao público PcD

O enredo conta as aventuras de um estilizado vaga-lume com vários amigos com deficiência como ele - Foto: Divulgação

O enredo conta as aventuras de um estilizado vaga-lume com vários amigos com deficiência como ele - Foto: Divulgação

No próximo sábado (2), chega ao Museu do Ingá, no bairro de mesmo nome, em Niterói, a peça “As Aventuras do Vagaluz e seus Amigos”, após uma temporada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vagaluz é um personagem com objetivo de dar luz à causa da pessoa com deficiência e que traz a temática da inclusão, da ética do cuidado e da sustentabilidade para crianças de todas as idades. A peça tem como proposta levar informação, conhecimento em uma narrativa divertida, lúdica, deixando uma mensagem importante para inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias.

O enredo conta as aventuras de um estilizado vaga-lume com vários amigos com deficiência como ele, que vivem aventuras que apresentam situações e informações importantes para conhecer o universo da pessoa com deficiência, fortalecendo a importância da ética do cuidado e da eliminação das barreiras para que pessoas com deficiência tenham uma vida autônoma.

A peça “Aventuras de Vagaluz” traz a consagrada atriz de teatro Daniely Stenzel, além de músicas autorais, uma delas escrita pelo cantor e compositor Biafra, com música do Zé Neto e coral da escola de música de Fátima Regina. Biafra compôs a música, tema do personagem, com sua filha Carol Bastos, mãe da Alana, uma adolescente com 15 anos que tem paralisia cerebral. Alana, neta do Biafra, é a grande inspiração do Instituto Reluz, Organização da Sociedade Civil (OSC) que traz projetos voltados para a cultura, educação e inclusão das famílias e pessoas com deficiência.

Leia também

'Via Palavra': Festa Literária na Uerj vai reunir escritores e ativistas sociais nesta quinta (30)



Luccas Neto vai apresentar programa infantil no SBT



O Instituto tem projetos de capacitação, combate ao capacitismo e também projetos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Além de Carol Bastos, o Instituto Reluz é formado pela estilista com foco na moda inclusiva, Natália Rosa, a nutricionista Mirella Rosa e a jornalista Fabiana Leite.



A proposta de levar um personagem carismático ao palco de um teatro é dar luz a essa causa tão importante, que é a inclusão da pessoa com deficiência e suas famílias, naturalizando as deficiências, eliminando as barreiras, sobretudo as que se referem às atitudes.

“Somos todos capacitistas por natureza, uns em desconstrução. Poder levar essa mensagem de afeto, amor, cuidado, gentileza, sustentabilidade, informação para todos os lugares, é o nosso maior sonho. A Alana é uma menina que me ensinou valores, amor genuíno. É preciso deixar um legado para ela e para a geração futura”, afirmou Carol Bastos.

Serviço:

“As Aventuras de Vagaluz e seus Amigos”

Data: Sábado, 2 de dezembro

Horário: 14h

Local: Museu do Ingá - Av. Presidente Pedreira, 78 - Ingá, Niterói