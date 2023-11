Barracão da Porto da Pedra recebe visita de musas

O barracão da Unidos do Porto da Pedra recebeu uma visita especial na tarde da última quinta-feira (23). As musas que desfilarão pela escola gonçalense no próximo Carnaval, em fevereiro de 2024, conheceram o espaço de preparação da agremiação na Cidade do Samba, no Centro do Rio.

A atriz Giovana Cordeiro, que interpreta uma das protagonistas da novela "Fuzuê", da Rede Globo , acompanhou as colegas de escola Paolla Nascimento e Isadora Marinho na visita ao espaço. O trio foi recebido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e receberam os croquis de suas fantasias.

Leia mais:

➢ Porto da Pedra apresenta duas novas musas para o carnaval 2024

➢ Ensaio de rua da Porto da Pedra acontecerá no Bandeirantes

Atriz 'global' também participou de ensaio na quadra | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra

Além das roupas, elas também conheceram um pouco melhor as alegorias, que estão em confecção, e conversaram sobre suas funções no desfile. De lá, Giovana veio direto para a quadra da escola, em São Gonçalo, para participar do desfile semanal, que contou ainda com a participação da rainha de bateria, Tati Minerato



O desfile da Porto da Pedra na Sapucaí em 2024 tem o tema “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”. A apresentação representa o retorno da agremiação ao Grupo Especial, depois da vitória na Série Ouro em 2023. A escola desfila no dia 11 de fevereiro de 2024.