Porto da Pedra apresenta duas novas musas para o carnaval 2024

Quem espera show de beleza na abertura dos desfiles do Grupo Especial em 2024 não vai se decepcionar com a apresentação da Unidos do Porto da Pedra. A escola de São Gonçalo apresentou mais duas musas que estarão na Sapucaí defendendo as cores da escola que terá como enredo “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”, tema escolhido pelo carnavalesco Mauro Quintaes para brigar pelas primeiras posições na competição.

Para juntar-se ao time composto por Giovana Cordeiro, Valesca Popozuda, Erika Schneider, Isadora Marinho, Luisa Langer e Paolla Nascimento, chegam Letícia Sogiro e Clau Dullius, musas fitness que acompanham a escola há tempos.



Gaúcha da cidade de Santa Cruz do Sul, cidade do tabaco, Clau Dullius mora no Rio de Janeiro. A beldade é apaixonada pelo carnaval e tinha o sonho em fazer parte do maior espetáculo da Terra. O convite veio através do Tigre de são Gonçalo e ela não hesitou em convidar a amiga de treinos e eventos fitness para fazer parte deste momento. Letícia Sugiro, cuiabana, já pensa, inclusive, em fixar residência na Cidade Maravilhosa para aproveitar todos os momentos da experiência carnavalesca.

Leia Também

➢ Árvore cai na casa de MC Carol de Niterói e destrói teto

➢ Alcione e Teresa Cristina encerram os shows dos 450 anos de Niterói

Cientes da visibilidade e responsabilidade que o posto exige, a dupla já está se preparando com aulas de samba para brilhar à frente da terceira alegoria da escola.