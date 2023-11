Árvore cai na casa de MC Carol de Niterói e destrói teto

Parte do teto ficou destruído com queda de árvore - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parte do teto ficou destruído com queda de árvore - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parte do teto da casa da MC Carol de Niterói foi destruído pela queda de uma árvore. A funkeira compartilhou o incidente com seus seguidores no início da tarde desta quinta-feira (23). Ninguém ficou ferido.

Apenas uma parte do telhado da residência foi atingida, deixando um rombo na parte da cozinha do imóvel. Apesar do susto, a cantora pareceu estar "tranquila" com o prejuízo e mostrou o ocorrido com doses de bom humor.

Leia também:

Após anos sendo questionada, Priscilla revela ser aliada da causa LGBTQIA+

Niterói anuncia a 1ª edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin)

"Gente, caiu uma árvore na minha casa. Olha o estado. Mas vamos pensar pelo lado positivo, não é, gente? Meu quadro está intacto. Ah, e eu também", disse a artista niteroiense gravando o quadro com seu rosto.

Nos comentários, uma seguidora chegou a supor que pela calma aparente de Carol "o seguro da casa estaria em dia". Porém a funkeira respondeu: "Pior que não gata kkkk. Eu sou daquele lema 'tem que rir para não chorar'".

Veja a publicação: