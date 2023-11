Niterói anuncia a 1ª edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin)

Chegou a vez de Niterói ter uma festa literária para chamar de sua! Marcada para os dias 1º, 2 e 3 de dezembro, a Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) abre um novo capítulo para o circuito literário da cidade. A primeira edição da FLIN terá Martinho da Vila como grande homenageado, além de abrir espaço para escritores e artistas locais, de renome nacional e convidados internacionais.

A programação do evento, que acontecerá no Reserva Cultural e é realizada pela Prefeitura de Niterói, terá literatura, música, teatro e cinema, na sexta-feira (1º) das 13h às 22h, e sábado (2) e domingo (3) das 10h às 22h. A abertura oficial acontece na sexta-feira, às 18h.

Com o tema “Toda maneira de ler vale a pena” e celebrando a palavra escrita e a diversidade cultural, a FLIN chega para reafirmar o compromisso de Niterói com a promoção da literatura e de suas transversalidades. O evento também comemora os 450 anos da cidade e promete fortalecer o mercado da leitura de Niterói, inclusive disponibilizando estandes para todas as editoras da cidade que se inscreveram no processo de chamada pública e contemplando mais de 70% dos artistas locais que participaram do mapeamento de autores realizado pela FAN.

A programação, em dois palcos, inclui debates sobre a história do hip hop, saberes ancestrais, "escrevivências", história de Niterói, a relação literária entre Brasil e Portugal, literatura oral, academia de letras, biografias, HQ’s e muito mais.

Além de rodas de conversa com autores locais e nacionais, a FLIN conta com uma variedade de atrações que vão desde apresentações voltadas para o público infantil, peças teatrais, até cinema a céu aberto, além de um grande encontro de saraus.

A programação começa na sexta-feira (1º). Ao longo da tarde, o Reserva Cultural recebe mesas de debate sobre a curadoria da FLIN e o cortejo de encerramento da Oficina de Teatro Livre. Às 18h, acontece a cerimônia oficial de abertura do evento com autoridades presentes e, na sequência, às 20h, Martinho da Vila, músico e escritor homenageado da edição, sobe ao palco.

No sábado (2), o público vai poder conferir bate-papos sobre o papel da Academia de Letras, a relação literária entre Brasil e Portugal, a realização de biografias e trajetórias de personalidades da literatura. Além disso, a agenda também conta com um encontro de saraus e a exibição de filmes nacionais às 18h.

No domingo (3), último dia de evento, a agenda começa às 10h com apresentação do Teatro Carolina Maria de Jesus. Ao longo da tarde, acontecem as mesas “O Quinto Elemento – 50 anos de Hip HOP”, com Mc Marechal, Nelson Maca e Kamila CDD, e “Saberes Ancestrais”, com Martinho da Vila, Zé Katimba, Luiz Ruffino e Renata Tupinambá. Às 20h, Mc Marechal e Oriente encerram a FLIN com apresentações no palco principal.

A programação completa será disponibilizada no site culturaniteroi.com.br e nas redes @culturaniteroi.

Serviço

Festa Literária Internacional de Niterói – FLIN

Data: 1º, 2 e 3 de dezembro de 2023

Horário: sexta-feira, das 13h às 22h | sábado e domingo, das 10h às 22h

Local: Reserva Cultural (Av. Visconde do Rio Branco, 880. São Domingos, Niterói)

Evento gratuito

Classificação: livre