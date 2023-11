Em ritmo de feriadão, Porto da Pedra ensaia nesta quinta em São Gonçalo

Quinta-feira é dia de samba e muita alegria na quadra da Porto da Pedra. A partir das 20h, a escola de São Gonçalo realiza mais um ensaio visando sua preparação para o desfile de 2024, que acontecerá no dia 11 de fevereiro, primeiro dia de apresentações do Grupo Especial.

Embalados pela voz marcante de Wantuir, segmentos e comunidade aproveitam para cantar forte o samba que ilustrará o enredo " Lunário Perpétuo: a profética do saber popular", tema escolhido pelo carnavalesco Mauro Quintaes, cuja pesquisa de Diego Araújo renderam mais uma obra contagiante para a vermelha e branca. Acompanhados pela batida marcante do surdo e pelo ritmo dos tamborins, pssistas, baianas e amantes do samba poderão curtir o ensaio que vai até as 23h.



Campanha Natal Solidário

Apesar de a entrada ser gratuita, a escola está lançando a campanha Natal Solidário, recolhendo alimentos não perecíveis que serão doados para comunidades carentes da região.



"A gente sempre esteve muito voltado para a nossa comunidade, não só com ações sociais, mas com as atividades que são oferecidas no Instituto Abraço do Tigre. Se hoje temos essa estrutura, uma comunidade feliz, é muito por conta desta relação que temos com eles", diz Francine Montibelo, responsável pelos eventos e ações junto à comunidade.



No sábado, o ensaio acontece na rua com a presença de todos os segmentos, além da rainha Tati Minerato e das musas da escola. A concentração acontece às 19h em frente à prefeitura de São Gonçalo. Valesca Popozuda e Giovana Cordeiro estão confirmadas no treino.