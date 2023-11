Festival 'Viva Zumbi' tem show gratuito de Xande de Pilares e Bk

No dia 20 de Novembro, em que é celebrado o legado do povo negro, a memória e a luta de Zumbi dos Palmares, acontece o 'Viva Zumbi', maior festival do Dia da Consciência Negra do estado do Rio de Janeiro. O evento ocorre em Niterói, no Caminho Niemeyer, a partir das 10h.

Organizado pelo Instituto Casa da Utopia, em parceria com diversas entidades e movimentos sociais, apoio da Prefeitura de Niterói e, nesta edição, com o patrocínio da Cedae, o 'Viva Zumbi' chega à sua 15ª edição com uma programação cultural imperdível.

O Festival celebra a ancestralidade e a cultura do povo negro por meio de expressões artísticas como capoeira, literatura, música, debates, tendas temáticas com oficinas, além da feijoada.

“O Viva Zumbi é o maior encontro preto do estado. Me sinto em um verdadeiro quilombo. Repleto de diversidade negra, vários estilos, gostos, sabores e saberes. Um dia de celebrar nossa beleza mas também a nossa luta! Nossa emancipação não veio das mãos da branquitude mas sim das nossas mãos, negras, de Dandara, de Zumbi! Nós somos o legado de Zumbi! E no Viva a gente deixa isso muito nítido!”, comenta a organizadora do evento, Rebecca Vieira.

O cantor Xande de Pilares será a grande atração da noite, que contará também com a apresentação do rapper BK, da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do grupo Poeira Pura, artistas locais, entre outras atrações.

Neste ano, especialmente, o "Viva Zumbi" terá como mote “Racismo Ambiental, Ancestralidade, Futuro e Ambiente”. O festival vai abordar as correlações entre as políticas ambientais, os impactos de desastres ambientais e as populações negras, periféricas e menos favorecidas em termos socioeconômicos.

“Viva Zumbi é a maior festa da Consciência Negra no estado do Rio, um evento que apresenta a nossa pluralidade artística e cultural. Além do entretenimento e das apresentações musicais, o Viva também contribui com debates fundamentais para a sociedade, abordando os temas mais urgentes, como o “racismo ambiental”, tema desta edição. É festa, celebração e resistência!” - afirmou a ex-vereadora de Niterói e atual deputada estadual, Verônica Lima, que participou de todas as edições.

Com entrada franca, o evento vai arrecadar doações de alimentos não-perecíveis, sem contar açúcar e sal.

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/viva-zumbi-15-edicao/2238432

O evento está sujeito à lotação.

Serviços

Data: 20/11/2023

Horário: A partir das 10h

Local: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ (Caminho Niemeyer)

Programação/atrações:

Ato pela Igualdade Racial (Local: Caminho Niemeyer)

DJ + Apresentação do Festival Viva Zumbi

OCA Viradouro

Encontro de Jongos

HOMENAGEM DIPLOMA ZUMBI DOS PALMARES + 10 MOÇÕES

Roda de Samba Poeira Pura

DJ (MUDANÇA DE PALCO)

BK

DJ

Banda Um Amô

Baile Funk das Antigas

DJ + Mudança de Palco

XANDE DE PILARES

DJ

Grande Rio

ENCERRAMENTO