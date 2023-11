Itaboraí recebe festival literário 'Energia para Ler'

O Festival Literário 'Energia para Ler' chegou à Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, ontem (07). Com uma programação recheada de literatura e atividades gratuitas, o evento acontece até quinta-feira (09), das 8h às 17h, e na sexta-feira (10), terá um simpósio destinado aos profissionais da rede municipal de ensino.

O festival é uma realização da Motivos Produções, com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Enel, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), e ressaltou a importância do incentivo à leitura, por meio do projeto Energia para Ler.

"Quero agradecer a todos da secretaria de Educação, que abraçaram esse projeto junto conosco e puderam ajudar a proporcionar esse momento para todos. Além da equipe da secretaria de Cultura, por toda dedicação. Para este evento, vamos contar com os alunos entre 5 e 12 anos de idade, de escolas localizadas nas áreas rurais do município. Durante essa semana vamos ter muitas atividades aqui neste espaço, e o no dia 10, um simpósio para profissionais da rede municipal de ensino", disse o secretário Roberto Costa.

Leia também:

➢ Educação para toda a vida: Escola Municipal de Niterói homenageia importantes figuras da cultura brasileira em projeto multidisciplinar

➢ Uma história de amor e luta: Mãe organiza vaquinha para custear cadeira postural para a filha

A abertura do evento contou com mediação de Flávio Valadares e o cantor Rodrigo Lobo, além do grupo Agitação, com animação, teatro infantil e personagens vivos. Todos os alunos foram presenteados com livros de leitura e pintura. A subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, ressaltou que o eixo temático deste ano da Semed é 'Itaboraí Cidade Leitora'. E que o projeto Energia para Ler vem para colaborar com o desenvolvimento do tema.

"Este festival literário traz a leitura com ludicidade e prazer para os nossos alunos. Com isso, engrandece ainda mais o trabalho desenvolvido dentro das unidades escolares do município", destacou.

Iniciado em 2021, o projeto tem como principal objetivo difundir a educação e a cultura por meio da literatura e das manifestações artísticas. É a primeira vez em que o 'Energia para Ler' chega a Itaboraí desde o lançamento da iniciativa. O evento vai reunir personalidades artísticas da região e do cenário nacional com muita música, teatro, saraus, cafés literários e animação.

Uma das unidades escolares que participaram do festival literário foi a Escola Municipalizada de Tempo Integral Ângelo Buriche Coutinho, em Curuzu. Para a diretora da instituição, Roberta Figueiredo, eventos como este são importantes para a comunidade escolar.

"Trouxemos mais de 50 alunos para poder vivenciar essa experiência e novas descobertas. Aqui é um momento de integração com a cultura e com alunos de outras escolas. O evento está muito organizado, alegre e os alunos muito concentrados em tudo", comentou.

A programação continua nesta quarta-feira (08), com o espetáculo “Alice no país das maravilhas”, apresentação de capoeira e da Orquestra Banda da Guarda Municipal, além de diversas atividades de animação e uma apresentação de Leandro Alves, tocando o melhor da MPB a partir das 16h.

Na quinta-feira (09), acontece o grande espetáculo de mágica, que começa às 9h30, e em seguida, será realizada a premiação do concurso “Luzes das Cidades”, que revela os talentos da cidade com projetos de desenho, poesia e audiovisual. Os melhores alunos serão premiados. A partir das 13h30, o ator Ricky Tavares vai promover um bate-papo com influenciadores da cidade e, finalizando o dia uma apresentação R&B com o cantor Maug, às 16h30.

Fechando a programação do festival literário, na sexta-feira (10), acontece o simpósio de Educação e Cultura com uma programação voltada para coordenadoras e assessores pedagógicos, orientadores educacionais da rede municipal e fazedores de cultura, sob o comando dos produtores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo. A festa de encerramento da iniciativa também terá a presença da atriz, cantora e dubladora Letícia Soares, com um show de música brasileira eclético.

Serviço

Festival Literário 'Energia para Ler'

Data: até 9 de novembro

Horário: a partir das 8h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro