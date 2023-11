Cantora gonçalense inspira livro infantil que aborda negritude e ancestralidade

Escrito à 26 mãos, o livro 'Diário de Viagem de Zuza e Nilze' será lançado na Feira Literária de Paraty (Flip), no dia 26 de novembro. A obra é inspirada na música 'Cabelo de Mola', da cantora gonçalense Nilze Benedicto, e a canção celebra a herança e o cabelo negro.

O livro conta a história de uma menina chamada Nilze, nomeada em homenagem à artista, e a menina viaja o continente africano ao lado de um companheiro, um maribondo. Durante a viagem, a dupla conversa sobre a cultura africana e sua importância para as pessoas afrodescendentes.

Nilze foi surpreendida com o livro. “Eu estava fazendo uma apresentação na Fisg, a Feira Integrada de São Gonçalo, e lá o editor entregou os livros. Para mim foi uma surpresa, eu não sabia que estava pronto”, contou a compositora.

Nilze espera que o lançamento seja um sucesso. “As questões abordadas no livro são coisas que estão muito em voga atualmente, acho que devido a isso vai ter uma grande receptividade. A gente fala de várias coisas, vários espaços." A obra pretende incentivar uma leitura infantil e antirracista, fazendo com que as crianças se reconheçam no livro e valorizem sua identidade.

Além do lançamento na Flip, o livro, em data futura, será lançado em São Gonçalo. "Estou vendo outros espaços em São Gonçalo. Vi na Arte Galeria Box 212, que tem uma biblioteca comunitária, e já abriram o espaço para mim. Estamos organizando para o lançamento em São Gonçalo."

O livro tem como organizadora principal Alessandra Honorata e, ao todo, autoria de 11 pessoas. Os escritores são: Alessandra Honorata dos Santos Rocha, Carla Patrícia Pereira, Catarina de Oliveira, Débora Lima Thamsten, Dilcimeres José da Costa Pedro, Douglas Heliodoro Firmino da Costa, Júlia Honorata dos Santos, Margareth Cristina Aguiar, Maria Stela Pimentel, Nilze Benedicto, Pâmela Fernandes, Raimundo Santiago e Renata Aquino.

Sobre a artista

Nilze Benedicto é multifacetada, de expressividade artística vibrante. Com formação em Ciências Biológicas e pós-graduação em gestão ambiental, a cantora e compositora também deixou sua marca na educação. Durante 25 anos, se dedicou à área pedagógica, participou de congressos e já foi coordenadora geral de Ciências no município de Itaboraí.

Na música, Nilze quase sempre busca unir a influência africana e o empoderamento feminino em suas canções, falando da importância das mulheres do samba e seus instrumentos musicais.

