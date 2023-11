Grupo Amanhecer se apresenta em São Gonçalo no próximo fim de semana

O Grupo Amanhecer é a atração principal da roda de samba que será realizada no Varanda's Bar, em Tribobó, São Gonçalo, nesse domingo (12), a partir das 16 horas. O local fica na Rua Augusto Martins Purificação, e terá entrada franca, com venda de bebidas e combos especiais.

Como é de praxe, os músicos do Amanhecer receberão convidados para participações especiais. "Nosso repertório vai agradar os todos os gostos, com antigos sucessos e músicas atuais da MPB", afirmou o cantor Vilson, líder do grupo, um dos mais antigos e tradicionais do mundo do samba e do pagode.

Leia também

Ovacionada pela comunidade, Valesca Popozuda recebe a faixa de musa da Porto da Pedra para o Carnaval 2024`

Avião com 420kg de pasta base de cocaína pousa na fazenda do cantor Leonardo