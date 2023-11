Itaipu Multicenter recebe a Chegada do Papai Noel e lança o Clube+ Histórias

O Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, inaugura a decoração de Natal com o tema “Natal do Quebra-Nozes”, durante a "Chegada do Bom Velhinho", neste sábado (11), a partir das 16h, no estacionamento externo com uma programação gratuita para toda a família.



A atração de abertura será com o renomado Ballet Myriam Camargo, uma das escolas de dança mais respeitadas e tradicionais de Niterói. Com 41 anos de história, a escola de dança levará ao Multicenter três apresentações espetaculares para aquecer os corações presentes.

Iniciando os espetáculos, as talentosas bailarinas irão encenar uma jornada à savana africana com "Ninfas da Floresta”. Em seguida, o bailarino Cauã Muniz, cujo talento tem sido reconhecido e premiado no CBDD/RJ, trará uma explosão de energia no solo "Força Bruta". Finalizando com a terceira apresentação “Armageddon”, que arrebatou o primeiro lugar no prestigiado Concurso Brasileiro de Dança do Rio de Janeiro (CBDD/RJ).

Dando continuidade à programação, o evento contará com a apresentação teatral “Bagunçalhadaria”, da Cia Niteroiense Arte & Corpo. O espetáculo conta sobre uma cidade famosa no mundo todo por causa da sua Fábrica de Palhaços. Para a Festa de Natal, uma encomenda importantíssima chega até a Fábrica. O desfecho dessa história será emocionante!



Tendo um de seus pilares a responsabilidade social, há 19 anos o shopping realiza o projeto Mural do Coração, que tem como objetivo beneficiar crianças de instituições que atuam com Educação Infantil. Até o dia 3 de dezembro, 95 crianças de 2 a 6 anos, da Creche Comunitária Esperança em Cristo, localizada em Itaipu, poderão ser apadrinhas com kit presente contendo um brinquedo, roupa e calçado, que será entregue especialmente pelo Bom Velhinho no dia 08/12, na unidade escolar.

Junto a grande chegada do Noel, o Multicenter inaugura o Clube+ Histórias, espaço Multicultural integrado ao shopping, com estrutura montada no estacionamento externo, que visa oferecer uma programação especial aos moradores e frequentadores da Região Oceânica, através do Programa de Benefícios. A estrutura conta com palco, cobertura e decoração para ambientar e recepcionar o público com segurança, conforto e muita magia. A agenda prevê espetáculos aos finais de semana, dias 12, 18, 19, 25 e 26 de novembro.

A entrada no evento é gratuita, mediante resgate do cupom de acesso, através do Clube+ Multicenter, disponível no aplicativo do Shopping. A validação do cupom, com a troca pela pulseira exclusiva do espetáculo, deve ser feita até 1 hora antes da apresentação escolhida. Cupons limitados.