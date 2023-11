É hoje! Feira do Podrão pela primeira vez em Itaboraí

Novidade nessa edição, concurso “Rei do Podrão” premiará quem conseguir comer “maior lanche” em 20 minutos. Para o “destemido” ganhador um ano da mesma iguaria. O Shopping Itaboraí Plaza, tem oito anos na região e terá amplo espaço com aproximadamente 30 expositores da cidade do Rio de Janeiro, incluindo Baixada Fluminense, distribuídos em 6.000 metros quadrados, oferecendo conforto aos visitantes, além de área de lazer exclusiva para as crianças.

Atrações gastronômicas de edições anteriores: “Batata Frita de Marechal Hermes” (petisco ícone do subúrbio Carioca e Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro), “Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Cachorro-Quente de Dois quilos”, "Hambúrguer de Três Quilos". Participam também outras delícias consagradas: “Hambúrguer de 30 Carnes”, "Coxinha de Dois Quilos”, “Prensadão de um Metro”, “Barca de Mini Burguer”, “Acarajé de Dois Quilos”,” “Torre de Churros”, “Torre de Donuts”, “Sorvete na Chapa”, e muito, muito mais para loucura de apaixonados pelos quitutes de rua.

“Estamos preparando edição especial para surpreender o público na última Feira do Podrão desse ano, tendo como novidade o concurso “Rei do Podrão” com lanches generosos e saborosos para compartilhar com toda família e amigos”, conta Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada, arquiteto e produtor Filipe Machado.

Feira Nacional do Podrão continua a campanha de recolhimento de alimentos não perecíveis para projetos sociais da ONG Liga Du Bem (@ligadubem), que distribui “quentinhas” e “cestas básicas” para população de rua no Centro do Rio.

Área exclusiva de recreação infantil com barraquinha de algodão doce e diversos brinquedos (Touro Mecânico, Tobogã Grande, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica e Pula Pula Inflável) para alegrar criançada. Programação cultural contará com shows Pop, Rock e Samba, além de DJ para movimentar a “pista”.

SERVIÇO: 16ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Estacionamento do Shopping Itaboraí Plaza (Rodovia BR 101, Km 295 – Sentido Norte – Itaboraí).

Dias: 10, 11 e 12 de novembro de 2023 (sexta, sábado e domingo).

Horários: Sexta – das 17h às 22h / Sábado – das 14h às 22h / Domingo – das 14h às 22h

Entrada: Gratuita / Com ponto de recolhimento para doações voluntárias de alimentos não perecíveis.

@feiradopodrao @ondecomernorio @itaboraiplaza