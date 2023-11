Lançamento do Livro "Mila e suas descobertas" em Niterói

No próximo sábado (11/11), às 16h, a Livraria Travessa de Niterói estará na expectativa, pois sediará o lançamento do livro "Mila e suas descobertas" e uma sessão de autógrafos com a autora Renata Paraguassú de Carvalho.

Este evento literário promete ser uma celebração da curiosidade e da jornada de autodescoberta. O livro "Mila e suas descobertas" nos apresenta Mila, uma garota extremamente curiosa, cujo olhar aguçado e perspicaz a leva a questionar a rotina peculiar de seu pai.

A história é um mergulho profundo na mente de Mila, à medida que ela transforma suas dúvidas em uma jornada de aprendizado e amor. Uma característica marcante deste livro são as ilustrações que o acompanham. Elas não apenas cativarão os jovens leitores, mas também encantarão toda a família, tornando a história ainda mais emocionante e envolvente.



"Mila e suas descobertas" | Foto: Divulgação

A autora Renata Paraguassú de Carvalho estará presente para compartilhar sua inspiração para esta história cativante e para autografar exemplares do livro para os leitores. Esta é uma oportunidade única para conhecer a mente criativa por trás da história de Mila e suas descobertas e conhecer a autora Renata Paraguassú de Carvalho. A obra é da editora Ases da Literatura.

"O convite é estendido a todos aqueles que desejam participar desta celebração literária. Venha me conhecer, adquirir uma cópia autografada de 'Mila e Suas Descobertas' e deixar-se encantar por esta história envolvente. Será uma tarde memorável que aquecerá os corações dos leitores de todas as idades. Não perca esta oportunidade de fazer parte deste evento literário incrível", comentou a autora.

A Livraria Travessa de Niterói proporcionará um ambiente acolhedor e elegante para o evento, tornando-o ainda mais especial. Além de ser uma ocasião que promete enriquecer a experiência de leitura de todos e deixar memórias duradouras.

Serviço

Lançamento do Livro "Mila e suas descobertas" e sessão de autógrafos

Data: sábado (11/11)

Horário: a partir das 16h

Local: Livraria Travessa de Niterói

Endereço: na Rua Dr. Tavares de Macedo, 240, em Icaraí.

Entrada: Gratuita