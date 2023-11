Partage Shopping anuncia 'chegada' oficial de Natal

A abertura do Natal está marcada para as 15h com uma apresentação animada e intervenções interativas - Foto: Divulgação

A abertura do Natal está marcada para as 15h com uma apresentação animada e intervenções interativas - Foto: Divulgação

No próximo sábado (11), o Partage Shopping São Gonçalo se transformará em um verdadeiro refúgio de alegria com a chegada do Papai Noel, acompanhada por uma programação repleta de música e diversão para toda a família. A decoração deste ano é inspirada em uma fábrica de doces, um tributo à tradição e ao encanto desta época tão especial.

A tradicional árvore de Natal ficará na praça de eventos, localizada no primeiro piso, com 8 metros de altura, além de diversos pinheiros decorados com enfeites que remetem aos doces, gigantes esculturas de brigadeiros, cupcakes, pirulitos, caixas de presentes, e um gigantesco boneco de biscoito perfeito para tirar fotos e criar memórias. O público contará com atividades gratuitas como a caneca gira-gira e a caixa de correios para deixar a cartinha para o Papai Noel.

Para receber o Papai Noel, haverá um cortejo que percorrerá o shopping | Foto: Divulgação

A abertura do Natal está marcada para as 15h com uma apresentação animada e intervenções interativas. A partir das 16h, o público será surpreendido com o show de “Os Alquinos”, um espetáculo musical infantil que apresenta cerca de 20 músicas, incluindo cirandas, sucessos da MPB, clássicos atemporais e composições autorais. O show acontecerá no Jardim do Shopping e é uma experiência que combina entretenimento e aprendizado, oferecendo a oportunidade de interagir com pequenos instrumentos de percussão e materiais reciclados, estimulando a participação das crianças.



Para receber o Papai Noel, haverá um cortejo que percorrerá o shopping com o grupo Brazilian Piper, acompanhado pelo envolvente som das gaitas de fole. Para fechar a programação, haverá uma oficina de biscoitos natalinos em parceria com o Instituto Gourmet, que ensinará aos pequenos a criarem deliciosos cookies desta época. Os instrutores vão guiar os participantes, ensinando técnicas de confeitaria para criar iguarias natalinas. As inscrições são gratuitas no aplicativo do Partage Shopping.

O trono de Papai Noel ficará no 1º piso do shopping, onde serão realizadas as fotos com o bom velhinho. As imagens, feitas por uma empresa profissional, podem ser adquiridas pelo valor de R$ 30,00 e dão direito a uma impressão no tamanho 15x20, em moldura especial. O espaço funciona de segunda a sexta, das 13h às 22h, sábado das 10h às 22h, domingo e feriado, das 13h às 21h. Os pets também terão uma poltrona exclusiva para fotos, tornando o Natal ainda mais especial.

“Estamos felizes em inaugurar mais um Natal no Partage Shopping. A decoração clássica cria um ambiente acolhedor e mágico, onde a família e os amigos podem se reunir, compartilhar alegria e criar memórias especiais durante a época mais maravilhosa do ano”, declarou Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage Shopping.

Serviço:

Inauguração do Natal – Partage Shopping São Gonçalo

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Jardim do Shopping

Atividades gratuitas

Mais informações: https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo