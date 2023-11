BBB24: Saiba quem são os famosos que podem estar na casa mais vigiada do Brasil em 2024

Para quem gosta de reality shows, a chegada do fim do ano é um sinal de que o reality mais assistido do país está prestes a começar novamente. Com sua estreia cada vez mais próxima, as especulações sobre quem serão os participantes do Camarote em 2024, estão cada vez mais intensas, e por isso, o OSG te conta todos os nomes que já foram citados para estarem no elenco da casa mais vigiada do país.

Apesar da lista oficial ainda não ter sido divulgada, é inevitável pensar em quem serão os novos nomes mais falados do Brasil pelos próximos meses, e este ano, a lista de “talvez” está recheada de cantores, atrizes e atores, influenciadores, e até mesmo humoristas e atletas.

Leia mais:

Valesca Popozuda é questionada na web se fez cirurgia plástica e rebate: 'É só make'

Feira de São Cristóvão é reconhecida como Patrimônio Histórico, Turístico, Cultural e Gastronômico do Rio



No mundo da música, nomes como Xamã, Tierry e MC Kevinho são alguns dos homens cotados para entrar no programa. O cantor, Vitão, ex de Luísa Sonza e recém envolvido em polêmica sobre uma possível paternidade (que já foi descartada através de exame de DNA), é outro que pode ter sido convidado para a edição de 2024.

Ainda no universo musical, é possível que um dos integrantes da banda Melim, que anunciou sua separação na última semana, esteja na casa do BBB no próximo ano. Diogo Melim, que é ex da influenciadora Boca Rosa, e Gabi Melim são os nomes mais comentados entre o trio de irmãos.

Já entre as mulheres, as cantoras Urias, Lexa e MC Loma, estão entre as cotadas para o programa. As três já foram citadas em outras edições, e novamente, o público espera a entrada de uma delas para movimentar o jogo. Recém divorciada do cantor e ex-BBB, MC Guimê, Lexa é uma das artistas esperadas no reality, devido às últimas polêmicas divulgadas.

Diretamente das telinhas, também são vários os nomes da televisão e do cinema que têm sido especulados para estarem na casa do BBB 24. As atrizes Maria Pinna, Isabella Santoni, Priscila Fantin ,Sophia Abrahão e o ator Matheus Abreu, são alguns deles. A influenciadora e atriz Kéfera, que começou sua carreira com o canal de YouTube 5incoMinutos, e a atriz e modelo Yasmin Brunet, também estão cotadas, e há algumas edições, têm sido aguardadas nas telinhas Globo. Será que em 2024 vem aí?

Por fim, o polêmico humorista Léo Lins, o atleta de natação César Cielo, e o investidor em criptomoedas, Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, exposto por ter traído a cantora, em rede nacional, também estão entre as listas de possíveis participantes.

A verdade é que até a divulgação da lista oficial, não é possível saber com certeza quem serão as personalidades que vão ganhar o amor (ou o ódio) do Brasil nos próximos meses, mas de uma coisa pode-se ter certeza: vem aí mais uma edição cheia de novidades do reality queridinho do país.

O programa estreia no dia 8 de janeiro, e desta vez, além do Camarote e da Pipoca, deve contar com o grupo ‘Puxadinho’, mas ainda não foram divulgadas mais informações sobre quem serão os participantes.

Por enquanto, só resta esperar! Mas e você? Quem você quer ver na casa mais vigiada do Brasil, em 2024?