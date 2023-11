Confira a programação do Cinema Público de Maricá para o fim de semana

O Cinema Público gratuito de Maricá apresenta, neste fim de semana, filmes indicados a premiações e um lançamento infanto-juvenil premiado na Índia, que, combinando o documental e a ficção, lança um olhar carinhoso e lúdico à história do cinema em 'Um Filme de Cinema', que estreou em todo país em 05 de outubro.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 10 (sexta-feira)

19h – Medida Provisória – Adaptado da tragicomédia “Namíbia, Não!”, peça de teatro escrita por Aldri Anunciação, o filme conta uma história em um Brasil do futuro onde uma medida provisória determina a volta de todos os afro-brasileiros ao continente africano como uma reparação social. É protagonizado por Alfred Enoch, Taís Araújo e Seu Jorge, e conta com as participações especiais de Adriana Esteves, Mariana Xavier, Cláudio Gabriel e Renata Sorrah. Classificação 14 anos.

Dia 11 (sábado)

15h – Um Filme de Cinema - Bebel, filha de um diretor de cinema em crise, quer fazer um filme com seus amigos para um projeto escolar. A realização do filme se torna uma grande aventura e leva Bebel, sua família e seus amigos a uma viagem pela história do cinema. Classificação Livre.

17h – Marte Um - A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. Classificação 16 anos.

Dia 12 (Domingo)

