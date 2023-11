São Gonçalo entrega Troféu Zizinho a personalidades da cultura e do esporte

Com o objetivo de homenagear personalidades gonçalenses da cultura e do esporte, a Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Esporte e Lazer, Assistência Social e Turismo e Cultura, vai promover a 1ª edição do Troféu Zizinho, nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, no Teatro Municipal.

A premiação leva o nome do jogador de futebol gonçalense Tomás Soares da Silva, conhecido como Zizinho, um dos maiores nomes da modalidade do século XX. Nascido em Neves em 14 de setembro de 1921, Zizinho é considerado por muitos especialistas do esporte como o maior jogador brasileiro antes da era Pelé. O gonçalense atuou em grandes clubes como Flamengo e São Paulo, chegando a vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1950. Zizinho morreu em fevereiro do ano passado, vítima de problemas do coração.

“A proposta do troféu está ligada à Rede Global de Cidades Antirracistas, cujo objetivo é inovar em políticas públicas de promoção da igualdade racial. Em São Gonçalo, essa proposta será representada nos setores do Esporte e da Cultura. Vamos homenagear personalidades gonçalenses com reconhecimento e representatividade nacional e internacional que conseguiram atravessar as barreiras das adversidades e conquistaram grandes feitos”, disse Daniele Fontoura, coordenadora de Promoção da Igualdade Racial.

Além da entrega dos troféus para os homenageados, durante a premiação haverá apresentações culturais com artistas gonçalenses.

Troféu Zizinho, nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Felíciano Sodré, 100, no Centro.