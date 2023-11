Pátio Alcântara celebra chegada de Papai Noel no dia 11 de novembro

Um verdadeiro trem da alegria vai celebrar a chegada do Papai Noel ao Pátio Alcântara, dia 11 de novembro, sábado. A partir das 15h, o bom velhinho vai desfilar pelo centro de Alcântara em cima do Trem da Alegria, que trará personagens divertidos para a festa. Depois do passeio, o trem vai estacionar no início do calçadão e todos farão um belo cortejo em direção ao Pátio Alcântara, onde a festa vai acontecer. Neste Natal, o shopping vai se transformar em um enorme parque de diversões, cheio de atrações gratuitas para todas as idades.

No térreo do shopping, um DJ vai animar o público que, também, vai ganhar pipoca e algodão doce. Às 16h, o Papai Noel, ao lado dos personagens circenses e de uma banda de músicas natalinas, fará um cortejo pelos corredores do Pátio Alcântara em direção à Praça de Alimentação, onde, além do trono, um enorme balão giratório vai encantar os clientes. A atração é gratuita e, de segunda à sábado, das 11h às 19h, as crianças poderão se divertir à vontade.

Também na Praça de Alimentação, Papai Noel estará disponível para fotografar ao lado dos pequenos e receber cartinhas com pedidos especiais.

Outra atração importante é a presença de Mamãe Noel + 60 que estará ao lado do Papai Noel, reafirmando o compromisso do Pátio Alcântara de valorizar a inclusão. “Acreditamos que esta iniciativa vai dar oportunidade para os idosos no mercado e proporcionar momentos mágicos e inesquecíveis para nossos clientes. Pensamos em uma experiência natalina que celebre o amor e a solidariedade. Emoção é a palavra que define o Natal do Pátio Alcântara”, conta Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara. Ela destaca que, tanto o Papai Noel quanto a Mamãe Noel foram escolhidos a dedo por serem moradores de São Gonçalo. “Sempre prestigiamos nossos talentos locais nestas datas importantes.”

SERVIÇO:

CHEGADA DO PAPAI NOEL

DATA: 11 de novembro, sábado

HORÁRIO: 15h – Desfile pelas ruas de Alcântara com o Trem da Alegria

15h30 – Chegada do Papai Noel no início do Calçadão

16h – Cortejo nos corredores do Pátio Alcântara

16h30 – Apresentação natalina

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

