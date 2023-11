Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em primeiro ensaio nesta quarta-feira (08)

A Acadêmicos de Niterói iniciará seus ensaios, nesta quarta-feira, dia 08 de novembro, e fará a apresentação do seu samba-enredo para o carnaval de 2024. O encontro acontecerá no Clube Fluminensinho, Centro de Niterói, a partir das 19h30. A agremiação convocou todos os segmentos e comunidade para dar o pontapé inicial nos ensaios para o desfile. Também será a apresentação oficial do novo intérprete Tuninho Jr e do 1º casal Vinicius Pessanha e Jack Pessanha.

Optando pela encomenda da obra, o samba-enredo da agremiação será assinado pelos compositores Junior Fionda, Tem-tem Jr, Júlio Pagé, Rod Torres, Marcelinho Santos, JB Oliveira, Marcus Lopes, Gilson Silva, Edu Casa Leme e Richard Valença. O hino oficial embalará o enredo “Catopês – Um céu de Fitas”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.

"Daremos um grande passo nesta quarta-feira, vamos iniciar nossos ensaios e só pararemos no desfile oficial. Temos um projeto grandioso e viremos para brigar pela vaga no Grupo Especial. O samba está à altura do nosso enredo e com certeza emocionará a todos. Fica aqui o convite da nossa escola para estarem conosco nesta quarta-feira", revela o Presidente Hugo Jr.

Em 2024, a Acadêmicos de Niterói voará em um céu de fitas, será liberdade em corpo de pipa e levará estandartes em nome da fé exaltando a cultura popular da Festa de Catopês, de Montes Claros, Minas Gerais.



Serviço



Primeiro ensaio e Apresentação do Samba Acadêmicos de Niterói



Dia: 08 de novembro de 2023



Horário: 19h30



Local: Clube Fluminensinho – Rua Xavier de Brito, 22 – Centro de Niterói