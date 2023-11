Ho, ho, ho: Papai Noel 'desembarca' no São Gonçalo Shopping em 12 de novembro

O tema do São Gonçalo Shopping neste ano é “Natal Companheiro”, uma celebração calorosa do universo pet - Foto: Divulgação

O tema do São Gonçalo Shopping neste ano é “Natal Companheiro”, uma celebração calorosa do universo pet - Foto: Divulgação

Este ano o Natal será inesquecível no São Gonçalo Shopping! No dia 12 de novembro, a partir das 15h, a celebração começa com a chegada espetacular do Papai Noel de helicóptero, marcando o início das festividades natalinas. O shopping, sob a administração da NIAD, preparou uma programação gratuita repleta de diversão para todas as idades.

A festa começa na Praça de Alimentação, que estará iluminada pela decoração natalina. Uma variedade de atividades divertidas, incluindo jogos e brincadeiras, promete entreter a criançada. Às 16h, o bom velhinho faz uma entrada triunfal, acompanhado por uma banda musical e personagens típicos do Natal. Ele fará um cortejo até a Praça de Eventos, localizada no piso 2, onde inaugurará a decoração natalina do shopping.

O tema do São Gonçalo Shopping neste ano é “Natal Companheiro”, uma celebração calorosa do universo pet. A decoração, inspirada na alegria que gatos e cachorros levam para seus donos, vai transformar o shopping em uma praça acolhedora, onde os donos de pets e seus amigos de quatro patas são convidados a passear e posar para fotos.

A decoração conta com uma série de elementos interativos, incluindo animais animatrônicos de estimação e um adorável cachorrão de pelúcia, perfeito para aquela foto no Instagram. E, claro, não poderíamos esquecer nossos visitantes de quatro patas - um lindo trono pet foi incluído na decoração de Natal.



Durante o mês de novembro, o shopping oferecerá uma série de atrações para os clientes. No dia 18, às 15h, na Praça de Alimentação, um show com personagens fantasiados de pets promete animar a garotada. No dia 26, o Baile das Princesas trará muita música e atrações gratuitas.

“O Natal é sempre uma data especial para o São Gonçalo Shopping, que prepara com carinho uma programação gratuita para seus clientes. Este ano não poderia ser diferente. Por isso, chamamos nossa celebração de Natal Carinho”, conta Diogo Salgado, Coordenador de Marketing do São Gonçalo Shopping.

SERVIÇO:

CHEGADA DO PAPAI NOEL

DATA:12 de novembro, sábado

HORÁRIO: A partir das 15h

MUSICAL PET

DATA: 18 de novembro, sábado

HORÁRIO: a partir das 15h

BAILE DAS PRINCESAS

DATA: 26 de novembro, domingo

HORÁRIO: A partir das 15h

SÃO GONÇALO SHOPPING

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018-5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping