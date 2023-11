Voluntários dão consolo no Dia de Finados em SG

Quem esteve em um dos cemitérios de São Gonçalo, nessa quinta-feira (2) provavelmente encontrou alguns dos 225 voluntários das Testemunhas de Jeová. Por que eles estavam lá? Quem perdeu alguém na morte talvez não saiba como lidar com seus próprios sentimentos e o que esperar do futuro. As Testemunhas de Jeová estavam lá para levar o consolo e a esperança que Deus dá por meio da Bíblia.



Um dos voluntários, Deoclécio, comentou: “A Bíblia ensina em Atos 20:35: ‘há mais felicidade em dar do que há em receber.’ Uma maneira simples de fazer isso é conversar e ouvir pessoas que também estão sofrendo com a morte de alguém querido. Por isso podemos dizer que o que estamos fazendo aqui serve de consolo para todos, incluindo nós mesmos.”

As Testemunhas de Jeová estavam presentes nos cemitérios da cidade com seus carrinhos de publicações e distribuíram, gratuitamente, a todos os que desejaram, revistas e folhetos consoladores, com temas como: “Será que os mortos podem voltar a viver?” e “Como lidar com a dor da morte?”.

Esse mesmo material está disponível para todos no site oficial das Testemunhas de Jeová, o JW.ORG .