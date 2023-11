Planetário do Rio tem programação especial para o feriado, com sessões de cúpula com o tema ‘Brincando entre estrelas’

O Planetário do Rio já está pronto para receber a garotada no feriado desta quinta-feira. Nos dias 2, 3 e 5, o Museu do Universo abre suas portas, às 10h, para o público. E, entre 11h15 e 16h30, haverá sessões de cúpula com os temas “Brincando entre estrelas” e “Uma aventura no Planetário”.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, que acabou de retornar da China, onde assinou acordo de cooperação entre os planetários do Rio e de Pequim, a programação na “nave da diversão” terá muitas novidades neste mês de aniversário da instituição, inclusive uma exposição de fotografias do céu chinês.

"O Planetário completará 53 anos no próximo dia 19. E estamos preparando uma série de atrações para toda família comemorar conosco o aniversário. Teremos apresentações de música, sessões de cúpula, atividades educativas sobre astronomia e exposições", adiantou o secretário.

O presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli, acrescenta que, no dia 19, serão anunciados os fotógrafos vencedores do projeto cultural “Olhe para o céu, com fotos de astros e estrelas e que mesclam imagens do céu com as de cartões-postais do Rio.



"O Planetário é um grande difusor não apenas da ciência e da tecnologia, mas também da educação, da cultura e da diversão. E a premiação das mais belas astrofotografias enviadas pelo nosso público é uma forma de enriquecer nossa compreensão do universo e divulgar a nossa beleza celeste", lembra Uccelli.

E como cultura e diversão fazem parte do DNA do Planetário, no próximo sábado, dia 4, será realizada na Gávea o Jedicon, a maior convenção de fãs do Star Wars, franquia criada pelo cineasta americano George Lucas. Além de jogos, haverá concurso de cosplay, shows musicais, oficinas, exposição de androides e encenação de lutas com sabres de luz.

Realizado pelo Conselho Jedi Rio de Janeiro e pelo Planetário do Rio, com produção da Level Up Eventos, a Jedicon também terá uma cabine da Millenium Falcon, em uma réplica construída por Felipe Trotta, um dos maiores colecionadores brasileiros da saga.

O evento começa às 10h e se estenderá até as 20h, na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea. Os ingressos para o Jedicon custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) e estão à venda na plataforma Sympla e no Planetário do Rio. Já os ingressos para as atividades dos dias 2, 3 e 5 custam R$ 20 (Museu do Universo) R$ 40 (Sessão de Cúpula).