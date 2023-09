Artista gonçalense inaugura exposição individual no SESC/SG

Natural de São Gonçalo, o artista Jefferson Medeiros estreia mais uma exposição individual em sua cidade natal: “Marcar as salas brancas com as botas sujas de barro” abre em 28 de setembro, na Galeria de Artes do Sesc. Com curadoria de Lorraine Mendes, a mostra apresentará discussões sobre o universo do trabalho, exploração de mão de obra e emancipação do trabalhador.

Até dezembro, diversas obras estarão expostas, confeccionadas com materiais comuns ao contexto urbano periférico. Assim como na construção civil, concreto, tijolos e ferramentas estão entre as principais matérias primas para o desenvolvimento da poética do artista. A exposição, foi contemplada pelo Edital Sesc RJ Pulsar 2022/2023.

“Expor na minha cidade natal é conversar para minhas e meus pares. O olhar que desenvolvo na minha arte é a partir daqui para o mundo. São Gonçalo é minha escola do mundo”, frisa o artista.

“Pela poética do artista, a bandeira e o mapa do Brasil, essa grande obra embargada, são revistos e não mais ostentam signos de exclusão e dominação. Jefferson pensa e compõe um país outro, feito à mão, por aqueles que não aparecem em pinturas ou fotografias oficiais”, conta a curadora Lorraine Mendes.

Sobre Jefferson Medeiros

Artista, professor, músico percussionista e pesquisador, Jefferson Medeiros é um dos maiores nomes da arte contemporânea do Rio de Janeiro e representa, virtuosamente, o lado de cá da Baía de Guanabara.

Doutorando em Artes Visuais pela UERJ, Mestre em Estudos Contemporâneos da Arte pela UFF, graduado em História pela UERJ-FFP, especializado em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileiras pelo IFRJ, leciona História, Sociologia e Filosofia.

Fortemente influenciado pela mãe artesã, Jefferson diz que sua relação com a arte é muito mais “orgânica” do que técnica: suas habilidades foram desenvolvidas de forma autodidata.

Entre grandes mostras, o trabalho de Jefferson já foi exposto no MASP, Museu de Arte do Rio e IMS Paulista.

Para conferir o trabalho do artista, acesse: https://www.instagram.com/jmedeiros.ars/

Serviço:

Marcar as salas brancas com as botas sujas de barro

Sesc São Gonçalo | Galeria de Artes

Abertura: 28 de setembro

Visitação: 29 de setembro a 17 de dezembro

De terça a sexta-feira, das 8h às 18h | Sábado e domingo, das 9h às 17h30

Entrada franca

Classificação livre