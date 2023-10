Bistrô Cultural D’Avó promove mostra cultural 'Negratividades' em novembro

O Bistrô Cultural D’Avó, localizado no Centro de São Gonçalo, vai promover o evento 'Negratividades e Participações Criativas' no dia 10 de novembro, sexta-feira, às 16h. A mostra cultural vai contar com obras da artista preta e periférica Agni Shakti e fotografias do pintor Leandro Ribeiro.

O evento pretende contemplar e homenagear personalidades pretas que residem na cidade. Para o músico e artista plástico Leandro Ribeiro, a mostra fortalece o engajamento artístico e cultural do município: "A ideia de uma exposição fotográfica foi justamente para homenagear essas referências do município e valorizar o trabalho desses artistas que contribuem tanto para nossa cultura. São músicos, artesãos, poetas, atores, cantores, todos do nosso município".

Mostra cultural inicia dia 10 de novembro | Foto: Arquivo pessoal

Na tentativa de ilustrar o cotidiano e tornar aparente a invisibilidade de uma parcela da população gonçalense, a artista Agni Shakti, residente do bairro Porto do Rosa, retrata a óleo e tinta o cotidiano que notou desde criança:



"Tem uma tela que eu fiz chamada Catadores de Caranguejo que remete à minha infância, porque eu moro aqui no Portão do Rosa há muitos anos. Meu pai construiu essa casa e tinha um sítio na Praia da Luz. Ele sempre catava caranguejo e hoje em dia a gente já não vê mais essas pessoas passando aqui, por causa de poluição, isso tudo tem um pouco da minha essência".

1/3 La Pieta da Favela de Agni Shakti | Foto: Arquivo pessoal

2/3 Futebol na comunidade de Agni Shakti | Foto: Arquivo pessoal

3/3 A artista faz releitura de obras icônicas | Foto: Sofia Miranda







Em suas telas, além da criação de obras pensadas e vistas inicialmente pelo seu "olhar preto", Agni também faz releitura de obras icônicas. É o caso da obra feita por Leonardo Da Vinci intitulada Homem Vitruviano que recebeu uma releitura em tons mais escuros numa tela de 74 x 84 cm, pelas mãos da talentosa artista.



"O homem vitruviano eu também fiz versão negra, porque eu criei um paralelo, né? Da Vinci criou o homem em 1490. Em 1490, Portugal começou a receber navios cheios de escravos. Então quer dizer, enquanto se criavam a paralela da perfeição de um homem por um homem, homens perfeitos também eram escravizados", analisou a artista.

A artista também faz releitura de obras icônicas | Foto: Arquivo pessoal

Além das telas e fotografias, outras identidades artísticas também estarão presentes na Mostra. Para completar o combo cultural, a Família Alves, Soraia Muniz, Sueli Basílio e Francisco Leoni irão garantir a participação musical.

A Mostra Cultural terá início no dia 10 de novembro e as exposições encerram no dia 18. O Bistrô Cultural D’Avó fica localizado na Rua Eduardo Vieira de Souza, 122, no Centro de São Gonçalo.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca