CCBB tem peça infantil com temática inédita e entrada gratuita; veja!

Peça Canções para afastar o medo - Contos e Acalantos Latino-Americanos no CCBB Rio - Foto: Divulgação

Como parte da programação cultural do mês das crianças, o CCBB Educativo-Lugares de Culturas convida a Quint Companhia para apresentar, neste sábado (28), às 15h, no Teatro III do CCBB Rio de Janeiro a peça “Canções para afastar o medo - Contos e Acalantos Latino-Americanos”.

O espetáculo tem uma temática inédita no teatro infantil, direcionada a todas as famílias, ao apresentar cinco cantigas latino-americanas nas suas línguas de origem - guarani, mapuche, quechua, espanhol e nahuatl - cantadas por mães que moram em diversas culturas da América Latina na tentativa de afastar os medos em com histórias e melodias de ninar seus filhos.

Com uma narrativa especial, feita a partir das canções de ninar dos povos originários latino-americanos, tem uma linguagem lúdica e intimista. Intercala teatro, narração de histórias e animação de formas têxteis e cantigas de ninar indígenas de nosso continente.

A proposta é interativa e brincante. As artistas entram no espaço como andarilhas migrantes à procura de um lugar onde as pessoas falem palavras em guarani, depois desse encontro, elas convidam para uma viagem pelo continente latino-americano.

Recebeu sete indicações pelos Prêmios CBTIJ de Teatro para Infância 2022 e ganhou os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Música Adaptada para a narradora e atriz peruana Rosana Reategui e para a cantora e compositora uruguaia Natalia Sarante, respectivamente.

Criada pela QINTI Companhia, a peça tem classificação indicativa livre e os ingressos gratuitos precisam ser retirados na bilheteria do CCBB Rio, distribuídos 1h antes do espetáculo ou pelo site bb.com/cultura.

O Programa CCBB Educativo - Lugares de Cultura tem patrocínio do Banco do Brasil. O CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março, 66, no Centro.