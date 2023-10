Prefeitura de Maricá promove Festival Sabores da Roça

O festival é parte do circuito de turismo rural ‘Vem Viver Espraiado’, criado para planejar ações em parceria com os empreendedores locais para a promoção da gastronomia - Foto: Divulgação/ Clarildo Menezes

O festival é parte do circuito de turismo rural ‘Vem Viver Espraiado’, criado para planejar ações em parceria com os empreendedores locais para a promoção da gastronomia - Foto: Divulgação/ Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, promoveu na sexta-feira (27/10) o primeiro dia da terceira edição do festival “Sabores da Roça”, em uma área próxima à capela de São João do Espraiado, com shows do Trio Espírito Santo e Herick Almeida. O evento, que acontece até domingo (29/10), conta com gastronomia local, cervejas, produtos agroecológicos, artesanatos, além de espaço para crianças e programação musical, que terá Natália Pani, Milena Magalhães, Gustavo Bardim, Grupo Viola de Seis e Angel Campos.

“O projeto vem crescendo e contempla uma estratégia de turismo rural e desenvolvimento da cidade. Aqui temos a valorização dos comerciantes, dos artesãos e muitos outros. Com isso, agregamos uma grade musical que contempla artistas locais e convidados, com foco no sertanejo raiz, universitário e muita viola. Convido todos para conhecerem mais sobre o nosso turismo rural e o nosso Espraiado!”, afirma José Alexandre Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais.

Leia também:

Universidade realiza ação social para mulheres em Niterói

Drogaria Venancio oferece mais de 130 vagas de emprego

Na área gastronômica participam os seguintes estabelecimentos: MR Sabor de Mel, Atelie da Célia, Pensão da Tia Joana, Delícias da Regina, Bar do Binho, Costela Fogo de Chão, Varandão do Melo, Gemelli, Aldeia Refazenda, Bar da Suely, Bar da Izabel e Djalma’s Bar.

O festival é parte do circuito de turismo rural ‘Vem Viver Espraiado’, criado para planejar ações em parceria com os empreendedores locais para a promoção da gastronomia, atrativos naturais e do artesanato na região, promovendo ainda uma experiência única para os residentes locais e visitantes. O evento continua neste sábado (28/10), nos seguintes horários: sábado das 14h às 00h. Já no domingo o espaço funcionará das 12h às 22h.

Serviço

Endereço: Estrada do Espraiado, em frente ao Bar da Izabel

Horários: 14h às 00h (sábado) e 12h às 22h (domingo)

Programação

Sexta-feira (27/10)

19h – Trio Espírito Santo

21h – Herick Almeida

Sábado (28/10)

17h30 – Natália Pani

19h30 – Milena Magalhães

21h30 – Gustavo Bardim

Domingo (29/10)

17h – Grupo Viola de Seis

19h – Angel Campos