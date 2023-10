"Ana Cañas canta Belchior" nos teatros Firjan SESI

A cantora e compositora Ana Cañas chega aos palcos dos Teatros Firjan SESI Centro e Jacarepaguá, no Rio, Campos dos Goytacazes e Caxias a partir do dia 25/10, com o espetáculo "Ana Cañas Canta Belchior", premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) como o "Melhor do Ano". Com superhits do cearense como "Velha roupa colorida", "Como nossos pais" e "Sujeito de sorte", o repertório também inclui uma canção inédita cedida pelos filhos do artista, Mikael e Camila, intitulada "Um rolê no céu"(parceria Belchior/Gracco). Inicialmente, pensado para ser apresentado em uma live em 2020, o show virou álbum de estúdio em 2021. Posteriormente, álbum e DVD ao Vivo foram lançados neste ano de 2023. Nos shows, Ana é acompanhada dos músicos Fabá Jimenez (baixo/violão) e Douglas Maiochi (percussão).

Com mais de 130 shows pelo Brasil, agora “Ana Cañas Canta Belchior” chega aos palcos dos Teatros Firjan SESI dando a oportunidade de também ser aplaudido pelos fãs cariocas e fluminenses da cantora que conquistou o país desde as suas primeiras apresentações. Um circuito com ingressos acessíveis, para todas idades e classes sociais, e em teatros de relevância e com a marca de qualidade Firjan SESI.

UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO, OUSADIA, PARCERIAS FAMOSAS E EMPODERAMENTO

A artista estreia no mercado fonográfico em 2007 com o álbum Amor e Caos e é considerada a revelação musical do ano pela crítica especializada. Em 2009 lança seu segundo álbum, Hein?, que traz as primeiras parceiras com Arnaldo Antunes e também a balada ‘Esconderijo’. No mesmo ano, grava com Nando Reis a música ‘Pra Você Guardei o Amor’ - dueto que se tornou um grande sucesso nacional e é a música mais tocada da década 2000-2009 de acordo com um levantamento do Spotify. Em 2012, Ana lança o álbum Volta - que apresenta uma versão para ‘Rock And Roll’ do Led Zeppelin e as autorais ‘Será que Você Me Ama?’ e ‘Urubu Rei’.

O disco transformou-se, posteriormente, no show e DVD "Coração Inevitável" e contou com a direção e iluminação de Ney Matogrosso. Em 2015 lança Tô Na Vida, o 4º álbum de estúdio e o primeiro totalmente autoral. Ana, em 2017, lança o single ‘Respeita’ - música que aborda diretamente a violência de gênero e o assédio. A música ganhou clipe que conta com a participação de 86 mulheres que estão na linha de frente da resistência feminista do país, como Elza Soares e Maria da Penha. Em 2018 Ana Cañas lança o 5º disco de estúdio, Todxs. Empoderado, feminista, com beats eletrônicos pesados e grooves sensuais, o álbum foi indicado ao Grammy Latino 2019 como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo.

Espetáculo "Ana Cañas Canta Belchior" chega aos palcos dos teatros Firjan SESI | Foto: Divulgação/ Marcus Steinmeyer

Em meio à pandemia de Covid-19, a artista iniciou o projeto Ana Cañas Canta Belchior. Inicialmente pensado para que fosse apenas uma live, a homenagem ao artista cearense ganhou um álbum de estúdio em 2021 e um álbum e DVD ao vivo em 2023. No registro Ao Vivo, Ana Cañas conta com as participações de Ney Matogrosso e Rael, além de apresentar ao público uma canção até agora inédita de Belchior, "Um Rolê No Céu". Composta em 1987 em parceria com Gracco, a obra foi dada de presente a Ana pelos filhos de Belchior, Mikael e Camila. “Eu me transformei totalmente cantando esse repertório. Me atingiu no cerne, na alma”. Tendo percorrido cerca de 130 palcos pelo Brasil desde o início do projeto, o espetáculo recebeu o prêmio de "Show do Ano" de 2022 pela APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte.

S E R V I Ç O

Teatro Firjan SESI - Centro - 25/10 - 19 horas

Avenida Graça Aranha, 1, Rio de Janeiro/RJ;

Capacidade - 338 lugares

Teatro Firjan SESI - Campos dos Goytacazes - 26/10 - 20 horas

Rua Deputado Bartolomeu Lysandro, 862 - Guarus– Centro, Campos dos Goytacazes/RJ;

Capacidade - 205 lugares

Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá - 27/ 10 - 20 horas

Avenida Geremário Dantas, 904 – Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ;

Capacidade - 322 lugares

Teatro Firjan Sesi - Duque de Caxias - 28/10 - 20 horas

Rua Arthur Neiva, 100 - Duque de Caxias -Baixada Fluminense (RJ).

Capacidade - 208 lugares

Ingressos: Sympla - https.://bileto.sympla.com.br

INTEIRA R$ 40,00;

MEIA ENTRADA: R$ 20,00 (ESTUDANTE, IDOSO, PROFESSOR DA REDEPÚBLICA / PRIVADA DO MUNICIPIO E ESTADO DO RJ,PNE/ACOMPANHANTE, MENOR DE 21 ANOS).

Duração: 100 min

Classificação: livre

Produção - Rita Vilani Veras Produções Artísticas (Verastar Criações Artísticas e Culturais)

ANA CAÑAS CANTA BELCHIOR - AO VIVO (DVD)

https://youtu.be/CbrmMsnLyPM

