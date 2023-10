Xande de Pilares sobre ser pai aos 53: 'Não tem idade'

Xande de Pilares, 53 anos, será pai pela terceira vez. A esposa do cantor, Thay Pereira, também conhecida como Mikimbeth, acabou de completar três meses de gestação. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do cantor.

Xande e Thay estão juntos desde 2020. A atriz e nutricionista, de 23 anos, já tinha o desejo de ser mãe e fazia planos há algum tempo para engravidar.

Em entrevista à coluna da Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Xande de Pilares, que já é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, contou que não pensava mais em ter filhos, mas acabou mudando os planos.



Questionado se o terceiro filho nesta fase da vida o assusta, ele declarou: “Como vou me assustar? Pra ser pai não precisa ter idade. Pra ser pai precisa estar vivo e vivendo. E a vida é pra quem sabe viver da melhor forma, respeitando o próximo e vamos em frente”.

Já sobre o nome do bebê que está à caminho, Xande de Pilares fez mistério. “O nome só depois, por enquanto é segredo de estado”, afirmou.