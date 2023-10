Maricá abre inscrições para o 46º Festival de Teatro Fetaerj – Prêmio Paschoalino

A Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj) abriu as inscrições para o 46º Festival de Teatro Fetaerj – Prêmio Paschoalino – Mostra Nacional 2023’, que acontecerá entre os dias 3 e 12 de novembro em Inoã. O evento é uma parceria da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, com a Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj). Os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível no site da Fetaerj (www.fetaerj.com) até o dia 22 de outubro.

O festival contará com duas mostras não competitivas: a nacional e a estadual. Para inscrição estadual, é necessário que sejam coletivos artísticos do Rio de Janeiro, filiados ou não à FETAERJ. Já para a mostra nacional, as inscrições destinam-se aos coletivos de todo o território nacional, com exceção do estado do Rio de Janeiro.

Poderão ser inscritos espetáculos teatrais de rua, espaço fechados, de bonecos, adulto e infantil, independentemente de gênero, classificação, categoria etc.

A ajuda de custo por apresentação para a mostra nacional será de R$ 7 mil e para a estadual, de R$ 5 mil. As exibições artísticas ocorrerão em estruturas próprias no distrito de Inoã, a serem divulgadas até o dia 26 de outubro. Os grupos selecionados serão comunicados por telefone e por e-mail e a listagem será divulgada no site da Fetaerj (https://www.fetaerj.com).