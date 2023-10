Corrida para maiores de 60 anos no Horto do Barreto no próximo domingo (22)

Em comemoração ao mês dos idosos, a Prefeitura de Niterói está organizando a Corrida do Horto Niterói 60Up. Coordenada pela Secretaria Municipal do Idoso, com apoio da Secretaria de Esportes e da Administração Regional do Barreto, a atividade é gratuita e voltada para os maiores de 60 anos.

A corrida será realizada no próximo domingo (22), às 7h30, no Horto do Barreto. As inscrições e a retirada do kit podem ser feitas no Horto, na próxima sexta-feira (20), das 9h às 17h, ou no sábado (21), das 9h às 14h.

O secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), explica que a ação foi pensada tendo em vista o prazer do idoso em se envolver em atividades que lhe tragam o bem-estar é fundamental para a sua vida.

“As atividades sociais e culturais geram sentimentos positivos e evitam a depressão, principalmente nessa parcela da população, acima dos 60 anos. Quando unimos isso ao esporte, a ação fica completa. A nossa grande intenção é permitir uma atividade saudável e cheia de interação. Fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é dar a eles qualidade de vida, pela socialização”, declara Zaf.

A Prefeitura de Niterói oferece atividades gratuitas como ginástica, dança de salão, canto, roda de conversa e passeios aos idosos da cidade com o projeto 60UP. O projeto está disponível em diversos pontos da cidade, em datas e horários específicos para cada atividade.

Mês do Idoso - Em 2006, a Lei nº 11.433 escolheu 1º de outubro (data da promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa) como Dia Nacional do Idoso. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E, em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de zero a quatorze anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos, em 1940, para 75,4 anos, em 2015.

Serviço:

Corrida do Horto Niterói 60 Up

Local: Horto do Barreto (Av, R. Dr. Luiz Palmier, s/n)

Data: 22 de outubro

Horário: 7h30

Inscrições: Horto do Barreto - sexta-feira (20), das 9h às 17h, ou no sábado (21), das 9h às 14h.