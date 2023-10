The Rock Park: Niterói se transforma em refúgio para os apaixonados por rock

Pepper Spray é a principal banda tributo do Red Hot Chili Peppers do Brasil - Foto: Divulgação/Mariana Oliver

No próximo sábado (21), a Quinta do Parque, espaço de eventos localizado na rua Demétrio de Freitas, no bairro Maceió, em Niterói, se transformará em um refúgio para os apaixonados pelo rock. Às 20h, os amantes da música estão convidados para uma verdadeira jornada sonora. O palco do 'The Rock Park' será invadido pela Pepper Spray, a principal banda tributo do Red Hot Chili Peppers do Brasil, que promete revisitar com autoridade os maiores sucessos da banda americana e ainda encontrar espaço para as canções preferidas dos fãs mais apaixonados.

Para abrir a noite, o evento contará com a apresentação da banda Señor Jose, banda de rock que traz versões de grandes clássicos do gênero, além da presença do DJ Marcio Careca.

Serviço:

Evento: The Rock Park



Data: Sábado - 21 de outubro

Horário: 20h

Local: Quinta do Parque - Rua Demétrio de Freitas, Maceió, Niterói, RJ

Ingressos: Disponíveis neste link

Mais Informações: 21 98282-6355 (WhatsApp) / Instagram @therockpark