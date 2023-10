Complexo esportivo do Barreto é reaberto para população

O prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira, participou, na manhã desta terça-feira (17), da solenidade de reabertura do Complexo Esportivo do Barreto. Acompanhado do secretário-executivo e ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; do deputado estadual Vitor Júnior; vereadores, secretários, presidentes de empresas públicas e da população da Zona Norte, apresentou as obras de reforma da piscina, do ginásio esportivo, do campo de grama sintética, do refeitório, e a ampliação do local que passa a contar com uma Plataforma Digital e um auditório, além de uma quadra para recreação.

“Nos anos 90, esse local estava abandonado e subutilizado e com muita luta, demos início ao projeto. Mas foi no governo do então prefeito Rodrigo Neves que esse espaço passou a ser valorizado e ampliado. Levei a ele nossa proposta de melhoria e ele topou a ideia na hora. Esse complexo é de todos nós, é da população, e só foi possível graças a ação política. Tenho orgulho de fazer parte de um projeto político responsável e de ter apoio dos vereadores da cidade e da população da Zona Norte”, ressaltou Bagueira.

Na avaliação do secretário-executivo “a boa política é que faz a administração caminhar”. Rodrigo Neves destacou a importância do Complexo Esportivo na qualidade de vida da comunidade. “A opção pelo esporte, pelo lazer e pela cultura evita o contato das pessoas, principalmente os jovens, com a criminalidade, com a violência. Esse espaço atende desde a criança até o idoso. Bagueira tem uma folha de serviços prestados a Niterói que o credencia. Parabéns a todos por mais essa conquista”, disse o ex-prefeito.

Bagueira também lembrou do apoio do prefeito Axel Grael ao Complexo Esportivo e que sua ausência se devia a uma viagem ao exterior.”O Axel é um incentivador desse projeto. Ele está em missão internacional, por isso, não está aqui com a gente”, disse.

O Complexo Esportivo do Barreto oferece, gratuitamente, aulas de esportes como futebol, basquete, futsal, vôlei, natação, ginástica funcional e hidroginástica. Outras atividades disponíveis são dança de salão, artes marciais, como jiu-jitsu, taekwondo e capoeira. O Complexo conta, ainda, com uma quadra de areia para aulas de vôlei e futevôlei e um auditório. O Complexo Esportivo é um espaço de referência na região e tem, agora, uma plataforma digital para a prática de jogos eletrônicos. Cerca de duas mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, utilizam o equipamento. O Complexo fica localizado à Rua Armando Barcellos 98.

O complexo oferece aulas de dança de salão, artes marciais, como jiu-jitsu, taekwondo e capoeira. | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Além dos já citados, também participaram do evento o presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Cal; os vereadores Adriano Boinha, Anderson Pipico, Andrigo de Carvalho, Beto da Pipa, Binho Guimarães, Jonathan Anjos, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Renato Cariello, Rodrigo Farah e os ex-vereadores João Gustavo e Paulo Henrique Oliveira. Os secretários Bira Marques, da Educação; Rúbia Secundino, de Governo; Dayse Monassa, de Conservação; André Diniz, de Relações Estratégicas, Rubens Tavares Goulart, de Esportes, e José Antônio Fernandez, o ZAF, da Secretaria do Idoso, também prestigiaram. Administradores regionais, presidentes de empresas e autarquias públicas, como Reinaldo Pereira (Emusa), André Bento (Neltur), Gilson Alves de Souza (Nittrans) e lideranças comunitárias, também estavam presentes.