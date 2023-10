Filme sobre estudantes de Niterói será exibido na Mostra FESTin Rio 2023

“Salut, mes ami.es !”, agora adaptado “Salve, Amigues!”, continua ocupando espaços nos festivais de cinema. Dessa vez, a história do grupo de adolescentes estudantes do CIEP 449, em Charitas, bairro de Niterói (RJ), está na programação da Mostra FESTin Rio - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que acontece de 17 até 29 de outubro, na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez aberto ao público brasileiro, o filme será exibido com entrada franca, em dois dias: 18/10, às 14h e 16h; e 24/10 às 18h.

Única escola franco-brasileira pública e integral da América Latina, o CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola, é o cenário que abriga os diálogos, anseios e expectativas dos jovens, em meio a um turbilhão de emoções e pensamentos sobre o futuro. O filme, dirigido pela cineasta Liliane Mutti e com fotografia de Daniel Zarvos, mostra a rotina dos estudantes após dois anos de pandemia, de confinamento, tudo com uma dose de melancolia, apreensão, a esperança, que precede a despedida da escola e o início da “vida adulta”. O documentário evoca uma reflexão espontânea sobre o rito de passagem desses jovens.

“É um filme de juventude, do rito de passagem da escola para a “vida adulta”. Esse filme é também uma ode de amor aos CIEPs. É a maneira que encontrei de gritar: como deixamos esse projeto morrer? É isso que é revolucionário no CIEP 449 e é por isso que sou tão apaixonada por essa escola. Esse filme é isso, uma forma de emanar amor pelo cinema, amor ao projeto dos CIEPs, amor à cidade de Niterói, amor à estudante que fui e que vejo nos personagens”, diz Liliane Mutti.

Dentro do prédio de concreto, construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em Niterói, os alunos e alunas passam cerca de dez horas por dia imersos na cultura francesa no Brasil. Enquanto jogam rugby e vivenciam as dúvidas e descobertas da sua sexualidade, os jovens observam o Oceano Atlântico sem saber ao certo o que os espera fora dos muros da escola. Produzido pela Filmz, o filme é inspirado no longa-metragem “High-School” (1968), de Frederick Wiseman, com quem a diretora Liliane Mutti e o fotógrafo Daniel Zarvos conviveram em residência artística no Centre International Les Récollets, em Paris. No final, os alunos cantam “Bella Ciao”, em uma emocionante cena em preto e branco que homenageia o filme de Wiseman.



O renomado crítico de cinema, Rodrigo Fonseca, em sua coluna para o jornal O Estado de S.Paulo, descreveu o filme como “um microcosmos colorido de diversidades afetivas, de resistências e de sonhos. Em especial, o sonho de um Brasil que não precise buscar fora, Atlântico adentro, valores e potências para um futuro próspero”.

“Salve, Amigues!” contou com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio do Edital de Audiovisual, da Secretaria Municipal das Culturas.

“O documentário é uma poesia libertária, uma força geradora com um olhar feminino da cineasta, que deu voz a um grito contido dos adolescentes, em um momento sombrio do Brasil. Os desejos e anseios da juventude estão ali, para o mundo. Além disso, mostramos que é possível ter uma escola pública, gratuita, de excelência e que acolhe as diferenças”, disse o diretor do CIEP 449, Cícero Tauil.

Trailer: https://vimeo.com/724930049