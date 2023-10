Cartunista cria concurso de quadrinhos para estudantes da região; veja como participar!

Para todas as crianças e adolescentes amantes do universo dos quadrinhos, essa é a hora de trabalhar a criatividade! O cartunista Paulo Alves, de 56 anos, criador da série de gibis “Turma do Guaraná”, lançou um concurso que dará a oportunidade de uma criança ou adolescente de até 17 anos ter sua história publicada na próxima edição do quadrinho. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro.

O concurso, chamado “Histórias em quadrinhos nas escolas”, tem como objetivo despertar e incentivar a criatividade de alunos de escolas públicas e privadas de Maricá, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, Tanguá e Cachoeiras de Macacu. Para participar, basta criar uma história em quadrinhos com o tema da próxima edição do gibi, que será “Folclore”, e enviar para o e-mail indicado (turmadoguarana@outlook.com). Todas as inscrições devem ser feitas em nome das escolas, que também receberão um prêmio pela participação.

Além da criança ou equipe ganhadora ter sua história publicada em uma página reservada da edição “Folclore”, ela também ganhará a coleção completa de gibis da Turma do Guaraná para ter em casa e mais 100 gibis para compartilhar com os amigos e professores da escola onde estuda. O tema da HQ será sobre os personagens do folclore brasileiro, como: o Saci-Pererê, o Curupira, o Boitatá, a Mula-sem-cabeça e outros. O que realmente importa é a criatividade.



Capa da sexta edição da série de gibis "Turma do Guaraná" | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Para Paulo, que realiza um trabalho voltado para o universo infantil, incentivar a arte na vida desses estudantes é muito gratificante, e faz do trabalho algo ainda melhor. “Sei do tamanho do orgulho de um estudante, desenhista e da escola por ter um dos seus integrantes com uma HQ publicada nos gibis da Turma do Guaraná, já tão conhecidos em todo o Grande Rio.”, disse o cartunista, que participa frequentemente de encontros literários com Oficinas de Desenhos em escolas da Região Metropolitana do Rio.

De acordo com Paulo, que disponibiliza um passo-a-passo de como criar uma história em quadrinhos em seu blog, a inscrição é bem simples, e requer apenas o envio do material escaneado em 300 dpis. Além disso, não é necessário colorir, uma vez que o miolo é feito em preto e branco. Para ver mais sobre o processo de criação, clique aqui!

Dentre as HQs recebidas, a vencedora será a que melhor representar o tema “Folclore”, e será anunciada em meados de novembro por meio das redes sociais da Turma do Guaraná (@turmadoguarana), em que também é possível obter mais informações sobre o concurso.

Com tudo pronto, deixe a imaginação guiar e boa sorte!

Serviço:

Concurso “Histórias em quadrinhos nas escolas”

Tema: Folclore

Inscrições: até o dia 31 de outubro

Onde se inscrever: turmadoguarana@outlook.com

Quem pode se inscrever?

Crianças e adolescentes de até 17 anos

Inscrições devem ser feitas em nome das escolas

Das cidades de: Maricá, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, Tanguá e Cachoeiras de Macacu

Resultado: meados de novembro