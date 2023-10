Mês das crianças: Lona Cultural em SG recebe eventos para a garotada

A Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina, vai receber vários eventos neste mês de outubro, em homenagem às crianças. A iniciativa é Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que elaborou uma programação dedicada ao público infantil em vários equipamentos culturais, com destaque para a Lona.

Todas as atividades são gratuitas e envolvem contação de história, dança, teatro, música. Desde o início do mês, os moradores do Jardim Catarina e entorno estão sendo beneficiados pelo ônibus-biblioteca do Projeto Livros nas Praças, que estacionou ao lado da Lona Cultural, oferecendo empréstimo de livros, atividades artísticas e culturais, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A ação permanece até dia 13.

Leia também:

➢ Festival Cultura Rock Praia em Maricá

➢ Sucesso em Niterói, Esperienza Degust’Italia retorna à cidade

Nesta segunda-feira (9), a Lona Cultural recebe o espetáculo “As aventuras do porco Porcaria”, das 15h às 16h, com entrada franca, sujeita à lotação. O espetáculo, destinado ao público infantil, tem contação de história, teatralização e música, apresentando conceitos fundamentais na formação da criança, como hábitos de higiene e relações afetivas. O texto é de Anselmo Fernandes.

Na quarta-feira, dia 11, o subsecretário de Cultura Raphael Moreira reúne a garotada para contar “A história do Samba Menino”, às 11h, numa apresentação que também oferece música. No dia 14, os moradores terão nova oportunidade de assistir “As aventuras do porco Porcaria”, também das 15h às 16h.

Na outra semana, no dia 22, será a vez do espetáculo “Professor Peteleco e Cia – O show”, das 10h às 12h, também na Lona Cultural do Jardim Catarina.

Todos os eventos acima tem classificação livre e entrada franca, sujeito à lotação.