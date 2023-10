UFF recebe show do multi-instrumentista Reppolho

O percussionista, cantor, compositor, pesquisador, escritor e músico Pernambucano, Repolho, chega em Niterói, trazendo a originalidade de seus arranjos, em um repertório recheado do melhor da afro-pop. O evento acontece no dia 25 de outubro às 19h no Centro de Artes da UFF.

O show “Batukantu Eletroacústico” traz um novo formato em duo com o guitarrista Pablo Soares, tocando e interpretando músicas que fazem parte dos álbuns solos lançados no Brasil ao longo dos seus 49 anos de carreira.

Conhecido por acompanhar nomes consagrados da MPB como: Johnny Alf, Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento, Nana Caymmi, Paulo Moura, João Bosco, Carmem Costa, Wanderléa, As Frenéticas, Zezé Gonzaga, Blitz, Jorge Mautner, Tim Maia, Elza Soares, Pepeu Gomes, Robertinho do Recife, Baby do Brasil, Elba Ramalho, Deborah Blando, Moraes, entre outros, o consagrado artista que hoje mora em Niterói, fala sobre o que o público pode esperar do show:

“Um show afro-pop, que envolve muitos estilos de música regional, um show world music. Vai ser uma apresentação contagiante, performática, energética e com muita animação. É ritmo e harmonia!”, destacou.



Ao longo de seus 49 anos de carreira, Reppolho lançou seis álbuns solos. Além de apresentações, o multiartista tem se dedicado à pesquisa sobre ritmos e instrumentos de percussão, realizando workshops e projetos. Em 2012 publicou o livro “Dicionário Ilustrado de Instrumentos de Ritmo e Percussão”.

SERVIÇO:

Show Batukantu Eletroacústico com Reppolho na UFF

Data: 25 de outubro

Horário: 19h

Local: Teatro da UFF, Centro de Artes UFF. Rua Miguel de Frias, nº 9, Icaraí, Niterói-RJ.

Ingressos: Os ingressos podem ser comprados na bilheteria da UFF ou pelo site: www.guicheweb.com.br/pesquisa/centrodeartesuff

Valor: R$20 (inteira) e R$10 (meia)