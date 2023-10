São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara promovem ações gratuitas no mês da criança

Dia 7, a atração é a peça Uma boneca entre dois mundos. Em cena, a boneca Barbie se junta a outras amigas e ao boneco Ken para conhecer o dia a dia no mundo real! - Foto: Divulgação

Durante todo o mês de outubro, o São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara vão entrar na brincadeira: prepararam uma programação divertida e, melhor, inteiramente gratuita!

No São Gonçalo, no próximo dia 8, domingo, das 15h às 16h, a Praça de Alimentação vai virar um palco para a apresentação de Os Alquinos, que fazem ativações de musicalização infantil e trabalham de forma lúdica com instrumentos musicais enquanto estimulam a participação do público.

No dia 12, quinta-feira, uma Parada Kids vai animar os clientes enquanto desfila pelos corredores shopping a partir das 14h. A diversão é garantida com a participação de bandas infantis, shows de palhaços e malabaristas. Além disso, vai acontecer distribuição de bolas coloridas para todos os pequenos que passarem pelo mall.

Dia 28, sábado, das 15h às 16h, na Praça de Alimentação, o Circo De La Costa vai apresentar números circenses, com muita música, palhaços, malabares e ilusionistas.

No Pátio Alcântara, as tardes de sábado vão estar dedicadas aos pequenos. Entre as atrações, a programação de teatrinho vai oferecer dois lindos espetáculos e um baile de halloween para a garotada se divertir na Praça de Alimentação!

Dia 7, a atração é a peça Uma boneca entre dois mundos. Em cena, a boneca Barbie se junta a outras amigas e ao boneco Ken para conhecer o dia a dia no mundo real!

Dia 14, quem entra em cena é a Pequena Sereia, no espetáculo que leva seu nome. A peça mostra a luta de desta pequena sereia para escapar das garras da rival Úrsula e conhecer as maravilhas do mundo humano.

Dia 28, um baile de halloween vai convidar as crianças a se fantasiarem e várias brincadeiras serão oferecidas. Entre elas, um camarim divertido com roupas inspiradas na festa que é um sucesso na cultura norte-americana e ganha cada vez mais força no Brasil.

Os eventos são gratuitos e todos estão convidados.

SERVIÇO: MÊS DA CRIANÇAS NO SÃO GONÇALO SHOPPING

DATA: 8, 12 e 28 de outubro

Horário: variados

Local: Praça de Alimentação

EVENTOS GRATUITOS

SÃO GONÇALO SHOPPING

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018-5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping

SERVIÇO: MÊS DA CRIANÇA NO PÁTIO ALCÂNTARA

Data: 7/10 – Barbie - Uma boneca entre dois mundos

Horário: 16h30

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Data: 14/10 – Pequena Sereia

Horário: 16h30

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Data: 28/10 - Baile Halloween

Horário: 16h30

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

PATIO ALCÂNTARA:

Localização do Pátio Alcântara: Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ Tel.: (21) 2602-3950 WhatsApp: (21) 6658-1511 Website: www.patioalcantara.com.br Instagram: www.instagram.com/patioalcantara